Disney, più abbonati di Netflix: è la prima volta nella storia

Disney Plus ha raggiunto per la prima volta un numero maggiore di abbonati rispetto a Netflix. È la prima volta nella storia e può rappresentare una svolta per il mondo dei servizi streaming.

I numeri degli abbonati a Disney Plus battono quelli di Netflix

Per il terzo trimestre consecutivo gli abbonati a Disney Plus hanno superato in numero quelli di Netflix. Questo rispecchia un trend ormai chiaro degli ultimi mesi: la piattaforma streaming di “Topolino” continua ad accumulare iscrizioni, mentre Netflix continua a perdere iscritti. Nel dettaglio, Disney Plus ha accumulato 150 milioni di abbonamenti, facendo registrare il 30% in più rispetto allo scorso anno.

Inoltre, Disney sembra non volersi fermare soltanto ai risultati della piattaforma streaming. Negli ultimi tempi, quest’azienda ha annunciato di voler costruire più parchi tematici in giro per il mondo. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, la società sarebbe intenzionata a costruire parchi tematici dedicati interamente agli universi di franchise amati da grandi e piccini come quello di Star Wars o quello dei supereroi Marvel.

Le strategie future delle tue piattaforme?

Alla base di questi risultati, è bene analizzare quali sono le probabili strategie future delle piattaforme streaming. Netflix da mesi ormai sta perdendo abbonati e sta pensando a una strategia nuova per riuscire a risollevare i risultati. Infatti, il portale starebbe pensando di introdurre un abbonamento molto economico che però contemplerebbe della pubblicità prima, dopo e durante i programmi riprodotti in streaming. Molto probabilmente anche la piattaforma Disney starebbe pensando a questa soluzione e molto probabilmente verrà lanciata il prossimo dicembre. Comunque, chissà se questa mossa sia davvero efficace e possa rimettere Netflix in corsa sul piano commerciale.

Tuttavia, c’è da dire che attualmente, nonostante i risultati eccezionali in fatto di abbonamento di Disney Plus, il valore delle azioni Netflix è maggiore rispetto a quello della concorrenza. Infatti, le azioni Netflix attualmente hanno un valore di circa 235 dollari l’una mentre quelle di Disney Plus hanno un valore che si aggira intorno ai 110 dollari l’una.