Disney+, film e serie tv in arrivo a gennaio 2023

Disney+ è una delle piattaforme di streaming più apprezzate che dispone di un’ampia scelta di film, serie TV e cartoni animati. In particolare, nel 2023 sono previste numerose uscite in anteprima: ecco tutte quelle disponibili da gennaio.

Film e serie tv in arrivo a gennaio 2023 su Disney+

Ogni mese Disney+ propone numerose nuove uscite e il primo mese dell’anno sarà molto ricco, con serie TV e film di un certo calibro disponibili per gli utenti. In particolare, il 4 gennaio è in programma l’uscita della seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch, in cui i personaggi dovranno affrontare nuove missioni emozionanti. Lo stesso giorno uscirà la seconda stagione di Reservation Dogs e il film The Menu uscito nelle sale italiane il 17 novembre.

L’11 gennaio sarà la volta della serie TV Ecco a voi i Chippendales, che racconta la scandalosa storia di Somen Steve Banerjee, della sesta stagione di The Resident e della docuserie Chasing Waves. Il 18 gennaio vi è la grande uscita di Criminal Minds: Evolution, il revival di Criminal Minds composto da dieci episodi, mentre il 25 gennaio si avrà l’uscita della serie TV Extraordinary e la prima, seconda e terza stagione di American Crime Story.

Le novità sulla piattaforma

Disney+ garantisce un’ampia gamma di contenuti adatti a tutta la famiglia, oltre a promozioni molto convenienti che permettono di risparmiare sull’abbonamento annuale. Tra le altre uscite del mese di gennaio 2023 si attendono anche il corto di Marvel Spidey e i suoi fantastici amici (4 gennaio), serie per ragazzi basata sul personaggio dell’Uomo Ragno della Marvel Comics, il documentario If these walls could sing (6 gennaio), la stagione completa della serie TV Koala Man (9 gennaio), Little Demon (19 gennaio) e la serie TV Welcome to Wrexham (25 gennaio). Si tratta di un documentario in 18 episodi che racconta la storia dell’associazione calcistica gallese Wrexham A.F.C.