Minnie, Disney lancia il primo album della topolina più famosa

Alla veneranda età di 94 anni, Minnie Mouse, una delle icone dell’universo Disney, sbarca sul mercato discografico con un album che stupirà i cultori delle colonne sonore dei film animati più celebri. Attraverso un’operazione di marketing che punta su un’affascinante rivisitazione del repertorio vintage in chiave chill out, Lo-fi Minnie: Focus propone una selezione di alcuni dei migliori pezzi della tradizione “scelti” dal personaggio. Non si tratta di normali cover ma di brani completamente remixati in chiave lo-fi, un genere che attinge dall’hip hop, dal jazz e dalla musica house e offre il sottofondo perfetto per rilassarsi, creare o studiare.

In cosa consiste il progetto discografico Lo-fi Minnie: Focus

A conquistarsi un posto nella playlist curata da Minnie sono titoli che, a distanza di anni dall’uscita, campeggiano ancora nelle playlist di Spotify e macinano milioni di ascolti. Da Hakuna Matata, direttamente da Il Re Leone, al brano A Whole New World di Aladdin, fino a You’ve Got A Friend in Me, grande classico di Toy Story. Le 10 canzoni del disco, uscito oggi, venerdì 18 marzo su tutte le piattaforme, sono state registrate da artisti del calibro dell’americana Purrple Cat, dell’arpista Hippo Dreams e della producer olandese Eevee e prodotte in un nuovo formato con l’aggiunta di alcuni degli elementi base della musica low-fidelity come il rumore delle gocce di pioggia o quello delle pagine sfogliate di un libro, note leggermente distoniche ma mai fastidiose, e il crepitio del vinile sul giradischi. Per un’atmosfera di armonia e pace che distende il corpo e la mente e aiuta a concentrarsi al suono di pezzi cult come Go The Distance (tra le tracce più note di Hercules).

«Ciò che ci ha spinto ad avvicinare l’universo di Minnie e quello del lo-fi è la nota passione della topolina per tutto quello che ha a che fare con attività creative, musica e atmosfere da sogno», ha specificato un portavoce di Disney alla BBC, «è stato interessante provare a immaginare in una nuova veste canzoni storiche come quelle scelte, mescolando un mood nostalgico e la ricerca del relax. I ritmi della low-fidelity e le storie animate favoriscono il relax, ecco perché ci sono sembrati sin da subito un match perfetto». Ma non è tutto: il cofanetto, infatti, permetterà agli appassionati di conoscere meglio Minnie, esplorando il suo mondo e ascoltando i brani che inserirebbe nel suo iPod per leggere, disegnare o fare meditazione.

Perché il progetto discografico con Minnie guarda al Lo-fi



Negli ultimi dieci anni, quello del lo-fi è diventato un vero e proprio trend. Trainato, soprattutto, da YouTube e dalla pandemia, per il desiderio delle persone di rilassarsi e distrarsi. Il sodalizio con la musica targata Disney non nasce con questa collaborazione discografica: qualche anno fa, infatti, il musicista giapponese Kno ha registrato una serie di video di cover strumentali suonate al piano. Nessuno si sarebbe aspettato il successo avuto: ben 50 milioni di stream su YouTube e ancora più follower che, per placare l’ansia o far addormentare neonati particolarmente agitati, non facevano altro che riprodurre continuamente le sue note.