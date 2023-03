Messina, disinfettante nell’acquasantiera: neonata in ospedale dopo il battesimo

Si è sfiorata la tragedia a Messina, precisamente a Villafranca Tirrena. Infatti, c’era del disinfettante nell’acquasantiera e una neonata che doveva essere battezzata è stata portata in ospedale dopo il rito.

La dinamica della tragedia sfiorata a Messina

Nella giornata di domenica a Villafranca Tirrena, un comune nella provincia di Messina, si è celebrato in chiesa il battesimo di una bambina nata da poco. Il padrino della bambina, ovvero lo zio, è entrato in contatto con quella che credeva essere acquasanta poco prima del rito. Dopo poco tempo comunque, ha avvertito un forte bruciore alle mani e ha fermato appena in tempo il sacerdote. Infatti, il liquido non era acquasanta ma un disinfettante utilizzato spesso come solvente per la pulizia degli ambienti domestici. Si tratta di una sostanza che potenzialmente può essere nociva e ustionante e può dare molti fastidi. Alcune gocce del liquido hanno soltanto sfiorato la bimba che è stata portata urgentemente in ospedale. Per fortuna, la piccola non ha presentato gravi lesioni o danni permanenti.

Potevano esserci gravi conseguenze per la piccola

Il battesimo di Villafranca Tirrena in provincia di Messina poteva terminare in tragedia. Infatti, i danni per la neonata potevano essere molto gravi. Ora sul caso stanno indagando i carabinieri per far luce sulla vicenda. Come dichiarato dalla Gazzetta del Sud, si sarebbe trattato di un semplice errore. Sembra che un ministrante abbia trovato in un bagno una bottiglietta con il liquido all’interno. Pensando che fosse acquasanta ha deciso di portarla alla fonte battesimale. Ad ogni modo, per gli inquirenti sembra che non ci siano gli elementi per presupporre che si sia trattato di un gesto intenzionale. La bambina nel frattempo sta bene e i genitori dopo lo spavento hanno deciso di non sporgere denuncia per quello che è successo.