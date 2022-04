«Disegnate l’inferno con i nomi dei compagni che volete morti»: sospesa maestra a Roma

Ha dell’incredibile quanto avvenuto tra le aule di una scuola elementare di Roma, l’istituto Carlo Levi, nella zona Nord-Est della Capitale, dove una maestra dava “compiti” a dir poco agghiaccianti come «scrivere negli anelli dell’Inferno di Dante i nomi dei compagni che volevano vedere morti». A rivelarlo ai microfoni di New Sound Level FM90 è stata la presidente del Consiglio d’istituto Tiziana Cagnazzo.

Compagni morti all’inferno, maltrattamenti e simboli massonici

Secondo Cagnazzo, la docente non si limitava a questo ma «sulla lavagna tracciava simboli massonici, chiedeva agli allievi di ripetere frasi di continuo, senza interruzione, mentre erano in classe. La docente avrebbe anche aggredito un bambino disabile e, durante una pausa pranzo, si sarebbe sporta dalla finestra, dondolandosi mentre si teneva alla corda della serranda, davanti ai bambini».

Gli episodi in questione andrebbero avanti almeno da un paio di anni, secondo le ricostruzioni dei genitori che, continua Cagnazzo, si sono subito mossi per avere spiegazioni dalla scuola ma «la dirigente scolastica ha dichiarato che per lei è un’insegnante come gli altri. Ma secondo noi c’è una sorta di scaricabarile tra la dirigente scolastica e l’Ufficio scolastico regionale. Mi sembra assurdo lasciare che i bambini vadano a scuola con l’ansia». I familiari riferiscono che molti bambini, infatti, non volevano più andare in classe, facevano fatica a dormire o, nonostante l’età, avevano ricominciato a urinare durante il sonno.

Insegnante sospesa per sei mesi

Sempre secondo Cagnazzo, la docente avrebbe dichiarato ad alcuni genitori di essere stata sottoposta più volte a Tso. Sembra, inoltre, che in passato sia stata già allontanata da altre scuole. «Lo stiamo facendo anche perché vogliamo aiutare questa persona: è una persona che sta male e che ha bisogno di aiuto», aggiunge la presidente del Consiglio d’istituto, «In queste condizioni non si può insegnare. Il danno che stanno provocando ai nostri bambini non è una cosa da poco. Il problema non è questa docente, ma è chi da dirigente avrebbe dovuto impegnarsi un po’ di più per trovare una soluzione. L’ufficio scolastico regionale mi ha spiegato che la dirigente avrebbe potuto sospendere cautelativamente la docente per aiutarla, o comunque fare presente che non era il caso di insegnare». Al momento la docente è stata sospesa dall’insegnamento per sei mesi dall’Ufficio scolastico regionale.

