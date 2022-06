Discriminazione di genere, Google pagherà 118 milioni di dollari

Alphabet, ovvero la società madre di Google, pagherà 118 milioni di dollari per risolvere una causa inizialmente intentata da quattro dipendenti nel 2017 e che, nel corso da cinque anni, è diventata una class action: la somma sarà divisa tra 15.500 dipendenti donne. La causa era stata intentata dalle ex dipendenti Kelly Ellis, Holly Pease, Kelli Wisuri e Heidi Lamar, che avevano denunciato l’inserimento in mansioni di livello inferiore rispetto a uomini ugualmente qualificati, con conseguente retribuzione più bassa, in violazione dell’Equal Pay Act della California, legge federale sulla parità di retribuzione tra uomini e donne, firmata dal presidente Kennedy nel 1963.

Google, non solo gender pay gap: anche molestie sessuali

Via via si sono aggiunte alla class action ingegneri tecnici, rappresentanti di vendita e almeno una insegnante di scuola materna: la società le avrebbe pagate mediamente 17 mila dollari in meno, rispetto a uomini impiegati in ruoli analoghi. Le querelanti hanno inoltre accusato l’azienda di aver negato loro promozioni o passaggi ad altri team per un migliore avanzamento di carriera. Ma in seno a Google si sarebbero verificati anche gravi episodi a sfondo sessuale. Kelly Ellis, che ha lavorato come ingegnere di software presso l’ufficio di Mountain View, ha denunciato di essere stata molestata da un ex appaltatore della compagnia americana, il quale le avrebbe detto che «meritava di essere violentata per aver citato in giudizio l’azienda».

Google, l’accordo riguarda querelanti con 236 mansioni diverse

In un comunicato, gli studi legali che hanno rappresentato le quattro querelanti iniziali hanno dichiarato che l’accordo riguarda circa 15.500 dipendenti donne, con 236 mansioni diverse, che hanno lavorato presso Google in California dal 14 settembre 2013. Da ora in poi il tribunale metterà sotto la lente le risorse umane del gigante della tecnologia: nell’ambito dell’accordo, un esperto terzo indipendente analizzerà infatti le pratiche al momento dell’assunzione da parte di Google. E un economista del lavoro indipendente, inoltre, esaminerà gli studi sull’equità retributiva dell’azienda. Dopo la prossima udienza prevista per il 21 giugno, l’accordo dovrà essere ratificato da un altro giudice.