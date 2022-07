Chiuso per «maleducazione»: la scelta di una discoteca di Varese

Una scelta quasi coraggiosa e un post diventato virale in poche ore, che tiene banco su Facebook ormai da due giorni. Il titolare del Village Summer Disco, un celebre locale di Varese, ha deciso di chiudere, forse per sempre. La notizia, però, riguarda soprattutto le motivazioni per cui Daniele Lamperti, 45 anni, ha chiuso i battenti: gli atteggiamenti non consoni di parte dei ragazzi. Tutto è nato dall’ennesima notte di risse e pessimi comportamenti di parte dell’utenza. Una clientela, soprattutto quella più giovane, sempre più maleducata. «Siamo saturi dei vostri litigi e della vostra arroganza», scrive il titolare sulla pagina ufficiale del locale.

Il Village Summer Disco chiude per la maleducazione di alcuni clienti

I titolari del Village Summer Disco, celebre locale di Varese, non risparmiano polemiche e attacchi a parte della propria clientela. Il post su Facebook con cui comunicano la chiusura inizia con una breve difesa, dovuta alle tante supposizioni delle ore successive alla scelta: «Al di là di qualsiasi vostra deduzione, interpretazione o invenzione non abbiamo chiuso perché ci mancano i permessi, perché ci hanno fatto chiudere, perché è successo qualcosa di irreparabile o perché non funziona l’impianto o per problemi tecnici come in precedenza abbiamo annunciato». Poi la spiegazione: «Siamo saturi dei vostri litigi, la vostra arroganza, la vostra supponenza, la vostra maleducazione la vostra ignoranza, la vostra mancanza di rispetto per chi lavora, il vostro tutto dovuto, le vostre attese al cancello per ore aspettando uno sguardo amico per non pagare, per bere gratis, per sentirsi protagonisti con un bracciale del privé, siamo stufi del vostro “fammi il drink carico”, il vostro “Bro”, il vostro “Zio”, il vostro “Fra” quando non sappiamo nemmeno chi siete.. Siamo esausti dei vostri documenti falsi, quelli sul telefono, le vostre denunce di smarrimento, i vostri sono amico di.. Ci spiace solo per il restante 99% dei clienti che sono fantastici».

Il racconto di una ragazza: «Inseguiti e picchiati»

A causa del gran numero di polemiche generate dal post, tra chi protestava e chi si indignava, i commenti sono stati limitati sulla pagina ufficiale della discoteca. Il locale ha condiviso soltanto un altro post nelle scorse ore, condividendo un articolo di Varese News. Nell’articolo veniva riportato il racconto di una ragazza, che spiegava come nella notte dopo l’ultima serata in un altro locale sia stata inseguita in auto e il suo ragazzo preso a pugni. «E ancora vi indignate?», è la domanda che pone il titolare del Village Summer Disco.