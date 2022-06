Il discorso di Putin a San Pietroburgo: nel mirino gli Usa e le sanzioni

Prima l’attacco hacker che lo ha fatto rimandare per oltre un’ora. Poi, parole dure contro gli Stati Uniti e l’Occidente. Non ci si aspettava niente di diverso dal presidente russo Vladimir Putin, che oggi è intervenuto al forum economico di San Pietroburgo con un discorso che, alla vigilia, veniva annunciato come un lungo monologo della durata di oltre un’ora. La l’inconveniente misterioso di quelli che sono stati definiti «problemi tecnici» e poi «attacchi informatici» ha fatto slittare il momento tanto atteso. Così il leader di Mosca, che avrebbe dovuto parlare alle 13 ora italiana, ha preso la parola soltanto intorno alle 14.45.

Gli hacker e i problemi tecnici

Poco prima delle 13 in Italia, le 14 a San Pietroburgo, il Cremlino ha diffuso la notizia secondo cui l’interno di Putin sarebbe slittato di almeno un’ora. Così è stato e le cause sono state «un pesantissimo cyberattacco», risolto soltanto intorno alle 14.45. Un attacco hacker che secondo Dmitry Peskov, il portavoce di Vladimir Putin, è iniziato giovedì. L’obiettivo è stato «il database dei partecipanti al forum, il sistema di accrediti e di creazione di badge». Tutto si è risolto e il leader russo ha parlato, ma si cercano ancora indizi per capire se dietro i disagi informatici ci sia il gruppo di hacker IT Army of Ukraine.

Le parole contro gli Stati Uniti

Putin prende la parola al Forum di San Pietroburgo e non lesina attacchi agli Usa. La prima parte del suo discorso si rivolge interamente agli Stati Uniti, con un esordio quasi da film. «L’era del mondo unipolare è finito», dichiara il presidente russo. Un evento che definisce «parte della storia dell’uomo» ma soprattutto «non reversibile». Ma il suo duro attacco prosegue. «Gli Stati Uniti agiscono facendo finta di non notare che ci sono altri centri forti nel mondo. Gli Usa pensano di essere l’unico centro, i poliziotti del mondo».

Putin contro l’Occidente: «Sanzioni folli»

Il discorso di Vladimir Putin poi si sposta sulle sanzioni. Il leader russo le considera «folli e sconsiderate, il loro scopo è schiacciare l’economia della Federazione russa ma non non hanno funzionato». Putin prosegue: «I politici europei hanno già causato con le loro stesse mani seri danni alla propria economia». Il riferimento è all’inflazione e a una recessione economica che rischia di investire ogni stato dell’Unione Europea.

La profezia sull’Europa: «Ci sarà un’ondata di radicalismo»

Vladimir Putin prosegue, non limitandosi alle sanzioni. Nella sua analisi politica dell’Occidente, spiega che in Europa la situazione attuale deflagrerà fino a portare «a un’ondata di radicalismo e, in prospettiva, a un cambio di élite». Una visione, la sua, che arriva dopo aver sottolineato l’influenza statunitense sugli europei, con «i reali interessi delle persone in Europa» a essere stati «messi da parte» e soprattutto con il Vecchio Continente ad aver «perso la sua sovranità politica».