Discorso di Mattarella: i commenti dei leader politici e il silenzio di Berlusconi

L’ultimo discorso di fine anno da presidente di Sergio Mattarella ha ricevuto il plauso di tutti i leader politici. O quasi. Pesa infatti il silenzio di Silvio Berlusconi che, facendo gli auguri via social, non ha citato il capo dello Stato. «Voglio rivolgere un augurio affettuoso a tutti gli italiani: che il 2022 sia l’anno della rinascita, della ripresa, del ritorno alla serenità», ha scritto il leader di Forza Italia. «Gli italiani lo meritano anche per come stanno affrontando questa stagione difficile, di sacrifici e di sofferenze». Aggiungendo: «Grazie a tutti coloro che hanno scelto responsabilmente di vaccinarsi, possiamo guardare al futuro con ottimismo. Se sapremo essere uniti e solidali come abbiamo dimostrato di poter fare in questi mesi, sono convinto che il Paese potrà presto riaprire e ripartire, superando anche i drammatici effetti della quarta ondata e delle nuove varianti del virus».

Per Forza Italia i complimenti a Mattarella di Brunetta e Tajani

Per Forza Italia ha parlato non solo il coordinatore nazionale Antonio Tajani – «Condivisibile il messaggio del presidente Mattarella: bene su vaccini, bene sul senso forte di unità nazionale. Un messaggio di un Presidente che ha bene interpretato il suo ruolo di Capo di Stato» – ma anche il ministro della Pa Renato Brunetta: «Grazie, presidente Mattarella. Grazie per le parole sincere, non retoriche, essenziali. Valore della comunità, della responsabilità, dell’unità nazionale e della coesione: il ‘volto autentico dell’Italia’ saprà raccogliere la sfida»

Grazie, presidente #Mattarella. Grazie per le parole sincere, non retoriche, essenziali. Valore della comunità, della responsabilità, dell'unità nazionale e della coesione: il 'volto autentico dell'Italia' saprà raccogliere la sfida. @Quirinale 🇮🇹 https://t.co/9gdv8300rf — Renato Brunetta (@renatobrunetta) December 31, 2021

Il plauso di Draghi e dei presidenti di Camera e Senato Fico e Casellati

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha apprezzato l’invito alla solidarietà e all’unità nazionale. Quelle di Mattarella, ha commentato il premier, «sono parole che toccano il cuore di tutti i cittadini. È il miglior augurio di buon anno per l’Italia». «Al Presidente #Mattarella un sincero e non rituale ringraziamento. Per le sue parole e soprattutto per quanto ha fatto in questi sette anni da garante della #Costituzione e dell’unità nazionale», ha twittato Fico.

Al Presidente #Mattarella un sincero e non rituale ringraziamento. Per le sue parole e soprattutto per quanto ha fatto in questi sette anni da garante della #Costituzione e dell’unità nazionale. pic.twitter.com/uBBivBz4OT — Roberto Fico (@Roberto_Fico) December 31, 2021

Renzi: «Grazie per questo 2021 in cui l’Italia ha scelto il futuro cambiando il governo»

Ringraziamenti a Mattarella sono arrivati naturalmente da Matteo Renzi: «Grazie Presidente Mattarella per questo 2021 in cui l’Italia ha scelto il futuro cambiando il governo. Grazie per questi sette anni, intensi e difficili ma pieni di coraggio e bellezza. Grazie infine per il giusto richiamo all’importanza decisiva dei vaccini. Buon 2022, caro Presidente, buon 2022», ha scritto il leader di Italia Viva.

#GraziePresidente Mattarella per il 2021 in cui l’Italia ha scelto il futuro cambiando il Governo. Grazie per questi 7 anni, intensi e difficili ma pieni di coraggio e bellezza. Grazie per il richiamo all’importanza decisiva dei vaccini. Buon 2022 Presidente, buon 2022 Italia 🇮🇹 pic.twitter.com/D3BQQxbOPu — Matteo Renzi (@matteorenzi) December 31, 2021

Letta ringrazia il presidente per l’attenzione ai giovani

Gratitudine per il settennato di Mattarella anche da parte del segretario del Pd Enrico Letta. «Grazie al Presidente Mattarella per questi sette anni di servizio alle istituzioni, da campione dell’interesse generale. E grazie per le esortazioni del discorso di fine Settennato. La più impegnativa e bella è per me la sfida a dare risposte ad angosce e speranze dei giovani».

Grazie al Presidente #Mattarella per questi sette anni di servizio alle istituzioni, da campione dell’ #InteresseGenerale. E grazie per le esortazioni del discorso di fine #Settennato. La più impegnativa e bella è per me la sfida a dare risposte ad angosce e speranze dei #giovani — Enrico Letta (@EnricoLetta) December 31, 2021

I ringraziamenti dei pentastellati Di Maio e Conte

Apprezzamenti per il capo dello Stato sono arrivati anche dal Movimento 5 stelle. Dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio – che nel maggio 2018 arrivò addirittura a ipotizzare l’impeachment per Mattarella per poi riconoscere pubblicamente l’errore – al presidente pentastellato Giuseppe Conte che su Fb ha scritto: «Il bisogno di consegnare il testimone ai nostri giovani; l’esigenza di contrastare precarietà e disuguaglianze guardando in faccia la realtà senza filtri di comodo; la sfida della transizione ecologica e digitale. E poi l’appello all’unità e alla responsabilità di ognuno in questi momenti così difficili in cui dobbiamo essere compatti, trovando nella solidarietà, nella coesione, nella forza morale la speranza e la fiducia per non lasciarci mai scoraggiare. Sono tutti messaggi che rafforzano l’orgoglio che provo nell’aver vissuto – insieme a tutti i cittadini italiani – i momenti più duri di questi anni potendo contare su una guida sempre attenta alle esigenze reali delle persone, all’interesse generale, al bene dell’Italia».

Nel centrodestra Salvini e Meloni ringraziando Mattarella accennano alla successione al Colle

«Grazie al Presidente Mattarella, di tutto e per tutto», ha commentato Matteo Salvini. «Condividiamo con il Presidente l’orgoglio e il ringraziamento per tutti gli italiani, dal personale sanitario, ai volontari ed alle forze dell’ordine, che hanno dimostrato responsabilità, pazienza, dignità, forza e coraggio in mesi di gravi difficoltà. La Lega è fiera del contributo dato al Paese, soprattutto in un governo anomalo come quello attuale, e apprezziamo le parole del Presidente nei confronti di chi si è assunto la responsabilità di contribuire alla guida del Paese: nel 2022 tutti quanti raccoglieremo i frutti di questi sacrifici e di questo impegno, che anche in queste ore ci vede concentrati per fronteggiare il drammatico rincaro delle bollette di luce e gas. Apprezziamo anche il riferimento non scontato al pericolo rappresentato dal terrorismo islamista, perché la difesa della vita e dei valori cristiani non siano mai, da nessuna parte e per nessun motivo, messi in discussione». Infine, ha aggiunto il segretario della Lega accennando alla partita per il Colle, «ringraziamo il Presidente per l’impegno di questi anni e gli assicuriamo che Lega e Centrodestra saranno determinati e determinanti per la scelta del suo successore, speriamo l’ultimo non eletto direttamente dal popolo italiano». Stesso tono anche per Giorgia Meloni: «Il suo è il miglior augurio che alla più alta tra le Istituzioni salga persona capace di svolgere l’alto magistero con lo spirito patriottico che serve alla nostra Italia. Nel ringraziarlo ancora ci uniamo al suo auspicio. Se qualcuno volesse nuovamente utilizzare l’allarme Covid, per indurre il Presidente a modificare il suo pensiero e riproporne strumentalmente la rielezione, sappia che Fratelli d’Italia sarebbe contraria. Con rispetto ma con altrettanta fermezza». La leader di Fratelli d’Italia aveva anche insistito sulla necessità di tornare alle urne: «Io credo che si debba dare il prima possibile agli italiani l’opportunità di tornare a scegliere da chi farsi rappresentare. L’elezione del Capo dello Stato sarà uno snodo fondamentale. Il mandato di Mario Draghi è legato a quello di Mattarella: secondo me si deve tornare a votare comunque».