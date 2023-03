Maxi discarica abusiva scoperta a Torino: oltre 200 auto abbandonate

La Guardia di Finanza di Torino ha scovato una maxi discarica abusiva con 220 autoveicoli, 35 mila litri di olii esausti e idrocarburi ed oltre 400 tonnellate di rifiuti eterogenei, speciali e non, di origine automotive.

Maxi discarica abusiva scoperta a Torino

La zona scoperta dalla Guardia di Finanza, 1° Nucleo Operativo Metropolitano, si trova in piena città, più precisamente nel quartiere di Villaretto, e si estende per oltre 7 mila metri quadrati. Si tratta di un’area in cui, come detto, giacevano abbandonate circa 220 vetture, 35 mila litri di olii esausti e idrocarburi e oltre 400 tonnellate di rifiuti eterogenei, speciali e non, di origine automotive, tutti in evidente stato di abbandono.

L’operazione, oltre che la Guardia di Finanza di Torino, ha visto il coinvolgimento anche della Sezione aerea della Guardia di Finanza di Varese, che ha effettuato rilevamenti dall’alto sorvolando la zona con elicottero e droni. Il quadro generale ha fotografo un’area in evidente stato di abbandono, dove è emersa la presenza di cumuli di rifiuti ammassati. I finanzieri torinesi, coordinati dalla procura, hanno sequestrato l’intera area.

Sull’area sono in corso ulteriori approfondimenti per permettere la messa in sicurezza del sito e la verifica dell’eventuale contaminazione ambientale causata dallo sversamento dei prodotti. Operazioni eseguite in collaborazione con il personale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.).

L’intervento eseguito della Guardia di Finanza di Torino è testimonianza dell’attenzione attiva rivolta all’ambiente e alla salute pubblica delle forze dell’ordine. Principalmente le fiamme gialle stanno cercando di individuare e reprimere gli illeciti in materia ambientale e statale.

Gli arresti e le imprese coinvolte

Due le imprese coinvolte nella gestione della discarica a cielo aperto, entrambe attive nel settore dell’autodemolizione. I funzionari della Guardia di Finanza hanno sequestrato l’intera area e denunciato sei persone, le quali dovranno rispondere del reato di gestione di discarica non autorizzata.