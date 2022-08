Diritto di tribuna: cos’è e quando è stato usato

Cosa è il diritto di tribuna? Si tratta di un salvagente, proposto agli esponenti di liste minori che potrebbero non entrare in Parlamento per via dello sbarramento del 3 per cento. Il leader del Pd ha esposto l’idea ad alcuni esponenti del Centrosinistra che potrebbero essere svantaggiati dal Rosatellum.

Cos’è il diritto di tribuna?

Il diritto di tribuna, di fatto, è un paracadute per i candidati che potrebbero rimanere esclusi dal Parlamento a causa del Rosatellum. La legge elettorale in vigore prevede infatti che in Parlamento accedano solo coloro che superano lo sbarramento del 3 per cento. Nel caso attuale, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, il diritto di tribuna è stato proposto da Enrico Letta ad esponenti di liste minori del Centrosinistra. Questi, unendosi al più nutrito gruppo del Pd, avrebbero maggiori possibilità di entrare in Parlamento. Allo stesso tempo, la coalizione del Centrosinistra sarebbe così più solida contro quella del centrodestra, che per ora sembra raccogliere più consensi.

A chi è stato offerto?