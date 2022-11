Il diritto di opporsi stasera su Canale 5: trama, cast, storia vera e curiosità

Un omicidio senza colpevole, un afroamericano condannato ingiustamente e un coraggioso avvocato. Sono i tre ingredienti base del film Il diritto di opporsi, stasera 8 novembre alle 21.45 in prima visione su Canale 5. La storia, che racconta eventi realmente accaduti nell’America degli Anni 80, ha come protagonisti il legale Bryan Stevenson e il suo assistito Walter MacMillan, condannato a morte con l’accusa di aver assassinato la 18enne Ronda Morrison. Un incubo giudiziario che si concluse solo nel 1993 con l’assoluzione da tutte le accuse. Nel cast Jamie Foxx, Michael B. Jordan e Brie Larson. Alla regia Destin Daniel Cretton, autore de Il castello di vetro e Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Il diritto di opporsi, trama e cast del film stasera 8 novembre 2022 su Canale 5

La trama del film in onda stasera 8 novembre si concentra su Bryan Stevenson (Michael B. Jordan), brillante avvocato laureatosi ad Harvard. Pur potendo giocare le sue competenze e la sua qualifica in posti di rilievo, decide di rinunciare alle cause più redditizie per schierarsi dal lato di chi è stato accusato ingiustamente. Da sempre lo muovono ideali di giustizia ed uguaglianza, soprattutto in un’America dove il razzismo dilaga in più settori, sia privati sia pubblici. Si reca dunque in Alabama, dove trova lavoro accanto a un’altra valida collega, Eva Ansley (Brie Larson). Il battesimo col fuoco arriva con un caso di omicidio che cambierà del tutto la storia statunitense.

Due anni prima, la polizia aveva arrestato il boscaiolo Walter MacMillan (Jamie Foxx) con l’accusa di essere in realtà Johnny D., assassino della 18enne Ronda Morrison. Al momento dell’incontro con Stevenson, è stato condannato a morte nonostante numerose prove dimostrino la sua innocenza. La testimonianza di un criminale pregiudicato, tale Ralph Myers (Tim Blake Nelson), lo ha incastrato facendo leva sul razzismo del giudice che ha tenuto il processo. Bryan vede in MacMillan il caso perfetto per dimostrare la corruzione all’interno della giustizia americana, incapace di applicare la legge in modo univoco e corretto. Nonostante un sistema marcio e ostile, Stevenson si batte con tutto se stesso con l’obiettivo di assolvere MacMillan.

Il diritto di opporsi, storia vera e curiosità sul film stasera 8 novembre 2022 su Canale 5

La pellicola di Cretton si basa sul romanzo Just Mercy (che è anche il titolo in inglese) dello stesso avvocato Bryan Stevenson. Nel 1987, Walter MacMillan venne arrestato per aver ucciso la 18enne Morrison nella cittadina di Monroeville, in Alabama, mentre tornava da lavoro. Sua unica colpa, come dichiarò egli stesso, l’essere nero e aver avuto anni prima una relazione con una donna caucasica. Per 15 mesi rimase nel braccio della morte, ancor prima che si aprisse un processo. Nel 1989, il giudice Robert E. Lee Key sentenziò la condanna a morte, nonostante la giuria chiedesse l’ergastolo. Si avvalse del Judge Overrule, possibilità che negli States consente al giudice di oltrepassare la giuria. Solo grazie al duro lavoro di Stevenson, la vicenda si concluse nel 1993 con l’assoluzione piena di MacMillan.

Per quanto riguarda le riprese, pur svolgendosi in Alabama Il diritto di opporsi è stato girato quasi del tutto in Georgia, ad Atlanta. Brevi ciak hanno invece coinvolto la cittadina di Montgomery. Nel cast compare Brie Larson nei panni di Eva Ansley, inizialmente centrale nel film. Gli impegni dell’attrice in Avengers: Endgame e Captain Marvel hanno però ridotto la sua presenza. Con un budget di 25 milioni di dollari, la pellicola ne ha incassati circa 50 nel mondo, 1.3 in Italia. Ottime le recensioni, dato che su Rotten Tomatoes vanta l’83 per cento di pareri positivi.