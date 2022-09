Diritti tv, Dazn acquista Eleven Group

Dazn acquista Eleven Group, con la relativa piattaforma streaming controllata da Aser Ventures, gruppo fondato dall’imprenditore e presidente del Leeds United, Andrea Radrizzani. La manovra apre Dazn a nuovi mercati, e, come si legge nel comunicato dell’azienda, espande le sue capacità «all’interno del settore del live streaming di contenuti sportivi».

Dazn acquista Eleven Group: diritti sportivi in nuovi paesi

Quali mercati e diritti assorbe Dazn, acquistando Eleven Group? In Italia Eleven ha la Serie C e il Basket fino al 2025. Poi ha, per esempio, la Formula 1 in Polonia, la Uefa Champions League con le prossime tre stagioni della Premier League inglese in Portogallo. Ma l’acquisizione dei mercati di lingua tedesca e spagnola apre di fatto le porte a nuovi paesi. Dazn potrà arrivare a Taiwan e in altri mercati del sud-est asiatico.

Intanto, nell’accordo è incluso anche Team Whistle. Il fornitore di contenuti per social media, si legge nel comunicato, «garantirà una crescita dei ricavi di Dazn Group pari a circa 300 milioni di dollari all’anno».

Obiettivo di Dazn: “diventare la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo”

«Questa acquisizione aumenta la scalabilità del nostro business. È un passo avanti importante per consolidare la nostra mission di diventare la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo», ha commentato Shay Segev, ceo di Dazn Group.

Secondo Marc Watson, ceo di Eleven Group «l’unione con Dazn sarà trasformativa, permettendoci di raggiungere maggiori economie di scala e una piattaforma globale per il nostro team di talenti».

Il Chairman di Dazn, Kevin Meyer, ha invece affermato che l’accordo «segna un’accelerazione della nostra strategia di diversificazione delle nostre offerte e fa leva sui nostri diritti sportivi e la nostra piattaforma in nuovi mercati e modelli di business. Team Whistle è un’azienda in crescita con una comprovata esperienza nella monetizzazione di contenuti dal formato breve. Sarà estremamente di valore per Dazn».

«Negli ultimi sei anni con Eleven abbiamo sviluppato una sport media company di successo, e siamo entusiasti che questo percorso continui», ha aggiunto Andrea Radrizzani, Founder & Chairman di Eleven. Lui, a completamento dell’accordo, entrerà a far parte di Dazn come Executive Director.