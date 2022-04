La direttrice di un superstore alle dipendenti: «Ditemi chi ha il ciclo»

Il Conad Superstore di via Del Circuito a Pescara è diventato famoso in tutta Italia. Non lo ha fatto per qualche offerta o trovata di marketing, ma per un vero e proprio caso che ha sconvolto le lavoratrici del punto vendita e che risale a due settimane fa. La direttrice socia del supermercato ha inoltrato un audio ai capi reparto per scovare chi, quel giorno, ha avuto il ciclo mestruale. Tutto è nato da un assorbente trovato fuori dal cestino in bagno, che ha generato le ire della donna. E nell’audio risuona potente la minaccia: «Voglio il nome di chi ha il ciclo, sennò gli calo le mutande io». Un comportamento grave, subito ripreso dai vertici dell’azienda, che hanno deciso di cacciare la direttrice.

L’audio su Whatsapp: «Voglio il nome e cognome di chi ha il ciclo»

Ha 50 anni la direttrice del Conad Superstore di Pescara, andata su tutte le furie dopo aver trovato un assorbente fuori dal cestino in bagno. La sua reazione passa da un audio su Whatsapp che le è costato il posto. «Voglio il nome e cognome di chi oggi ha il ciclo mestruale, ok? Sennò gli calo le mutande io», ha intimato ai capi reparto. E Filcams Cgil, tramite il segretario Davide Urbano, ha denunciato che la donna aha anche inoltrato a l’elenco delle 12 dipendenti dello store «con previsioni di contestazioni disciplinari a tappeto oltre che mancati rinnovi di contratto a tempo determinato». La storia, raccontata da Repubblica, risale al 14 aprile, ma oggi è arrivata l’ufficialità della sanzione: la direttrice, che è anche imprenditrice socia, è stata espulsa dal punto vendita e dal circuito.

L’AD della Cooperativa Conad Adriatico: «Comportamento inaccettabile»

Lo spiega anche Antonio Di Ferdinando, amministratore delegato della Cooperativa Conad Adriatico. «Non possiamo accettare un comportamento come quello che, purtroppo, abbiamo potuto accertare nei confronti delle collaboratrici del punto vendita di Via del Circuito a Pescara», ha dichiarato a Repubblica. «Di conseguenza abbiamo deciso di procedere, come previsto dal nostro regolamento, alla risoluzione del contratto di affitto d’azienda. Daremo in ogni caso continuità alle attività del punto vendita garantendo il servizio ai clienti e il lavoro ai collaboratori». La segnalazione del sindacato ha fatto partire un’indagine interna con cui sono state accertate le responsabilità dell’imprenditrice.