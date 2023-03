Diodato, il nuovo album: “Così speciale” arriva il 24 marzo

In uscita il 24 marzo il nuovo album di Diodato Così speciale. Un disco con dieci canzoni attraverso le quali il cantante tarantino compie un viaggio musicale dentro di sé e verso gli altri.

Il nuovo album di Diodato

A tre anni dal grande successo dell’album Che vita meravigliosa, certificato Disco di platino, Diodato ritorna con Così speciale, un viaggio musicale che l’artista è riuscito a compiere prima guardandosi dentro e poi proiettando le sue emozioni sulla gente, entrandoci in contatto. Diodato parla del nuovo album come un messaggio di speranza: nonostante siamo sballottati dalla vita quotidiana, ce la faremo e siamo come fiori pronti a fiorire. «È un album composto da dieci brani, sono dieci foto di momenti molto personali che vogliono essere ponti anche verso gli altri, verso qualcuno. Non volevo essere solo. Ho riconosciuto dentro di me dei fiori fragili che nonostante tutto stavano fiorendo», ha dichiarato l’artista.

A rappresentare questi fiori è anche la copertina del disco molto rappresentativa ispirata all’opera Flowers dell’artista giapponese Tetsumi Kudo e disegnata da Paolo De Francesco.

Le date dell’instore tour e i concerti

L’album ha una forte identità sonora che si unisce alla poetica del cantante e ad un messaggio intenso che Diodato vuole trasmettere: «C’è un essere umano che è sballottato nella vita di tutti i giorni. Parlo del naufragio perché è la nostra società, la nostra visione del mondo che sta affondando, insieme agli immigrati. Ma in qualche modo sono speranzoso, penso che in fondo ce la faremo. La musica per me è un mezzo per affrontare le situazioni, analizzarle e provare a venirne fuori: è un atto di catarsi».

L’album è stato scritto, arrangiato e diretto da Diodato che a partire dal 24 marzo sarà impegnato con l’instore tour: il 24 marzo a Milano alla Feltrinelli di P.zza Duomo, il 25 a Roma alla Feltrinelli di via Appia, il 27 a Torino alla Feltrinelli Off Topic, il 28 a Bari alla Feltrinelli di via Melo, il 29 a Taranto alla Mondadori presso Spazioporto e il 30 a Palermo alla Feltrinelli via Cavour.

Oltre alle date che vedranno Diodato nelle librerie, l’artista sarà impegnato in una serie di concerti in Italia, Spagna, Germania, Francia, Paesi Bassi e Repubblica Ceca. Il tour partirà il prossimo 15 aprile dal club Hall di Padova e il cantante sarà poi a Milano, a Torino e Bologna per poi passare alle tappe fuori confine: Madrid, Berlino, Parigi, Amsterdam e Praga. Il tour si concluderà il 27 luglio alla Cavea dell’Auditorium parco della musica di Roma.