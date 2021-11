«Che Dio lo perdoni» , così Vespa al Monsignore No Vax

Lo studio della trasmissione televisiva di La7 DiMartedì è rimasto senza parole dopo che il conduttore Giovanni Floris ha mandato in onda uno stralcio dell’intervento negazionista dell’arcivescovo in pensione Carlo Maria Viganò. Viganò, già nunzio apostolico degli Usa, è da sempre uno dei punti di riferimento per i no-vax e nel filmato parla del «grande inganno» che tutti noi stiamo subendo in termini di virus, pandemia e campagna vaccinale. Parole forti che hanno scosso anche il giornalista Bruno Vespa, ospite in studio che ha stigmatizzato asserendo «Che Dio lo perdoni»

#dimartedi Le parole del Mons. Viganò: “In tutte la parti del mondo in cui vige la psico-pandemia il popolo scende nelle piazze a manifesta il proprio dissenso. I media di regime tacciono”. La risposta di Bruno Vespa: “Che Dio lo perdoni”. https://t.co/kQOv9UsQfz — La7 (@La7tv) November 9, 2021

Viganò, il teorico del «grande reset»

L’arcivescovo Carlo Maria Viganò si proclama teorico del cosiddetto «grande reset», ovvero sarebbe il complotto del sistema delle elite per favorire l’arrivo «dell’Anticristo». Il religioso, ormai pensionato, ha persino un canale YouTube in cui esprime posizioni nettamente contrarie alle vaccinazioni e al green pass, con affermazioni talvolta bizzarre, che hanno perplesso anche Bruno Vespa.

In un video che nella sua versione integrale dura 30 minuti , il religioso ha affermato che: «In tutte le parti del mondo in cui vige la psicopandemia, il popolo scende nelle piazze e manifesta il proprio dissenso». Il religioso ha poi attaccato i media, che «tacciono sistematicamente quello che però possiamo vedere su internet».

La teoria del grande inganno di Monsignor Viganò

Prosegue Viganò: «Ci siamo svegliati un po’ tardi, ma stiamo cominciando a capire che ci hanno ingannato per quasi due anni, raccontandoci cose che con corrispondevano alla realtà, ossia che non c’erano cure, che si moriva di Covid mentre uccidevano deliberatamente i contagiati per farci accettare mascherine, lockdown e coprifuoco».

Le parole di Carlo Maria Viganò sono fortemente condivise dai no vax e dai no Green pass, che nel monsignore trovano una sponda più o meno autorevole per proseguire la loro battaglia. Bruno Vespa, ospite di Giovanni Floris a Dimartedì, dopo aver visto parte del video di Viganò non ha avuto parole, se non una frase: «Che Dio lo perdoni».