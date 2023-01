Pd, Dino Giarrusso annuncia l’ingresso nel partito

L’eurodeputato indipendente Dino Giarrusso, ex Movimento 5 stelle e Iena televisiva, ha annunciato il suo ingresso nel Partito democratico dal palco della convention “Energia popolare” promossa a Milano da Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria dem. «Con grande gioia e orgoglio entro in punta di piedi una casa che esiste da tempo, con rispetto per chi l’ha costruita e con umiltà. Credo che sia necessario un centrosinistra forte, credo nel progetto di rinascita che Bonaccini ha in mente», ha spiegato. In passato Giarrusso si era scagliato a più riprese proprio contro il Pd.

Il messaggio rivolto al suo ex partito, il M5s

Dal palco Giarrusso si è rivolto a suo ex partito il Movimento 5 stelle: «Non facciamo una battaglia a chi ha mezzo punto in più o meno. Io ho fatto un passo indietro, posso farne anche due, ma cerchiamo di unirci per fare passi avanti». Qualche applauso in platea per Giarrusso, ma anche fischi.

LEGGI ANCHE: Pd, Lino Guanciale portavoce del comitato Schlein in Abruzzo

Dino Giarrusso, dalle Iene all’Europarlamento

Dopo l’esperienza televisiva con Le Iene, alle elezioni politiche del 2018 Giarrusso si è candidato con il M5s alla Camera dei deputati, senza però ottenere un seggio a Montecitorio. Nello stesso anno ha assunto l’incarico di capo della comunicazione del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio. Poi, nel 2019, è approdato al Parlamento europeo con 117.211 preferenze nella circoscrizione Italia insulare, risultando il candidato più votato di sempre nella storia pentastellata in qualunque elezione con voto di preferenza. Dopo aver lasciato (insieme ad altri delusi) il M5s a maggio 2022, il mese successivo ha annunciato l’intesa con l’ex sindaco di Messina Cateno De Luca e la nascita del partito Sud chiama Nord, in vista delle elezioni regionali in Sicilia. A inizio agosto, però, ha comunicato il suo distanziamento dal partito, a seguito di uno scontro con De Luca sulla linea per le elezioni politiche anticipate. Adesso l’ingresso nel Pd.