Dino Abbrescia chi è: film, fiction, età, moglie e figli dell’attore italiano

Attore italiano presente nel cast di numerosi film e fiction, Dino Abbrescia ha iniziato la sua carriera in teatro prima di approdare nel mondo cinematografico e televisivo: vediamo quali sono i suoi lavori più conosciuti e chi sono sua moglie e i suoi figli.

Dino Abbrescia: film e fiction

Nato a Bari nel 1966, ha recitato lungamente sul palcoscenico, per lo più con il Teatro dell’Elfo di Milano, per poi spostarsi sul grande schermo. Tra i suoi primi lavori cinematografici si ricordano i ruoli in LaCapaGira, Il nostro matrimonio è in crisi, L’anima gemella, Io non ho paura, Se devo essere sincera e 2061 – Un anno eccezionale. Negli stessi anni ha preso parte anche a diverse fiction, tra cui le sit-com Via Zanardi 33 e Camera Café, le miniserie tv Il giudice Mastrangelo, Il giudice Mastrangelo 2 e La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa.

Nel 2008 è stato il regista della serie La scelta di Laura con Giulia Michelini, Giorgio Pasotti, Camilla Filippi e Augusto Masiello. Dopo aver recitato al fianco di Checco Zalone nel film Cado dalle nubi, ha interpretato l’ispettore Pietro Esposito in Distretto di Polizia 10 e Distretto di Polizia 11 ed è entrato a far parte del cast fisso di Squadra antimafia vestendo i panni dell’ispettore Vito Sciuto.

Tra i film in cui ha recitato negli ultimi anni si citano inoltre Puoi baciare lo sposo (2018), Modalità aereo (2019), Bentornato papà (2021) mentre tra le fiction La Compagnia del Cigno (2019) e Cops – Una banda di poliziotti (2020-2021).

Dino Abbrescia: moglie e figli

Dal 2009 è legato sentimentalmente a Susy Laude, attrice e sceneggiatrice conosciuta sul set de La scelta di Laura. In un’intervista a Vanity Fair ha raccontato uno degli episodi vissuti all’inizio della loro storia: “Una sera che eravamo usciti mi sono allacciata il casco del motorino e gli ho detto: ‘Se vengo da te?’ E lui: ‘Mi sa che hai bisogno di essere coccolata’”. Da quel momento la coppia non ha mai smesso di viversi e regalarsi emozioni.

Anche Susy ha esordito in teatro e realizzato diversi cortometraggi prima di approdare in tv, dove ha recitato, tra gli altri, in Il giorno + bello (2006), Ho voglia di te (2007), Non prendere impegni stasera (2006) e Maria Montessori – Una vita per i bambini (2007), R.I.S Roma – Delitti imperfetti 2 (2011), Ti ricordi di me? (2014), Metti la nonna in freezer (2018) e La compagnia del cigno (2019). Per Dino, che ha sposato nel 2020 a Salò e da cui ha avuto un figlio nato nel 2009 (Nico), è stata alla regia dello spettacolo autobiografico Raccondino (2019).