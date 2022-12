Din Don 5 stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità sul film

Stasera 18 dicembre alle 21.20, in prima visione assoluta su Italia 1, arriva Din Don 5 – Bianco Natale, nuovo capitolo della saga con Enzo Salvi nei panni di padre Donato. La trama prende avvio direttamente dalla fine del precedente film, con il protagonista ormai cardinale. Con l’arrivo del 25 dicembre, dovrà lasciare Roma per accudire lo zio vescovo che ha bisogno di cure. Nel cast tornano Maurizio Mattioli e Andrea Dianetti. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e on demand su Infinity.

Din Don 5 – Bianco Natale, trama e cast del film stasera 18 dicembre 2022 su Italia 1

La trama del quinto capitolo della saga Din Don prende avvio dalla conclusione del precedente film. Padre Donato (Enzo Salvi) ha ormai lasciato la sua parrocchia nel Trentino per abbracciare la sua nuova posizione di cardinale della Santa Sede. A Roma però gli giunge la brutta notizia che suo zio nonché vescovo (Maurizio Mattioli) non sta bene e ha bisogno di cure. Padre Donato deve dunque lasciare la Capitale e ritornare alle sue origini per accudirlo e aiutarlo nella riabilitazione. Intanto nella sua vecchia parrocchia la situazione non è del tutto rosea e i problemi lo raggiungono presto. A peggiorare le cose, Gina (Crisula Stafida) non sembra voler rinunciare alle provocazioni che fanno impazzire di gelosia il suo caro Edoardino.

Nel cast del film Din Don 5 – Bianco Natale tornano dunque Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, rispettivamente nei panni del protagonista padre Donato e di suo zio, il vescovo della diocesi. Attesa anche il ritorno di Luigi, personaggio del primo capitolo Una parrocchia per due che avrà ancora il volto di Andrea Dianetti. Nel cast anche la cantante Fiordaliso, quest’anno nel cast de Il cantante mascherato, oltre a Simona Borioni, Marco Milano e Arturo Gambardella.

Din Don 5 – Bianco Natale, qualche curiosità sul film stasera 18 dicembre 2022 su Italia 1

Bianco Natale è il quinto capitolo della saga che ha avuto inizio nel 2018 con il film Una parrocchia per due. La trama vedeva il protagonista Donato (Enzo Salvi) che diventa parroco per fuggire a due mafiosi che lo inseguono per un colpo andato male. Sfruttando l’aiuto di suo zio vescovo, entra nella curia e inizia per scherzo quella che diventerà la sua vita. Negli anni successivi sono poi sbarcati in tv tre sequel, Din Don – Il ritorno, Din Don – Un paese per due e Din Don – Il paese dei balocchi. Location del film sono stati Ossana e Trento, oltre ad altre zone del Trentino.