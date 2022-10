Dopo le dimissioni di Liz Truss, i possibili scenari nel Regno Unito

Dopo appena 44 giorni da premier, Liz Truss ha rassegnato le dimissioni: si tratta del periodo più breve a Downing Street per un primo ministro nella storia del Regno Unito. «Riconosco, data la situazione, di non poter tenere fede al mandato in base al quale sono stata eletta dal Partito conservatore. Ho parlato con sua maestà il Re per informarlo che mi dimetto da leader Tory»: Truss ha annunciato la sua decisione dopo l’incontro con Graham Brady, presidente del Comitato 1922, che ha il compito di organizzare un voto di sfiducia quando un largo numero di deputati annunciano di essere pronti a votare contro il premier di turno. “Erede” di Boris Johnson, Truss batte così il record (negativo) di permanenza a Downing Street scalzando George Canning che prestò servizio per 119 giorni, dal 10 aprile all’8 agosto 1827, data della sua morte.

There will be a leadership election to be completed in the next week. This will ensure we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country’s economic stability and national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. — Liz Truss (@trussliz) October 20, 2022

Truss, che ha pagato le giravolte del governo sulla politica fiscale, segue così il suo ministro del Tesoro, Kwasi Kwarteng, che si è dimesso prima di lei. Chi le succederà adesso nella leadership Tory e quindi, elezioni generali permettendo, al civico 10 di Downing Street? Ecco gli scenari.

Ipotesi Rishi Sunak: è lui a rappresentare il “vertice” del partito

I conservatori britannici potrebbero puntare su Rishi Sunak, Cancelliere dello Scacchiere nel secondo governo Johnson, sconfitto da Truss nella corsa interna al partito dopo l’addio di BoJo. In teoria, dopo la premier dimissionaria, è lui a rappresentare il “vertice” del partito. Tuttavia, esprimere il quinto primo ministro in sei anni senza passare per le urne non sarà certo una passeggiata per i Tory.

Elezioni generali: già chieste a gran voce dai diversi schieramenti

Obbligatoria a questo punto una parentesi dedicata proprio alle elezioni generali, invocate a gran voce da vari schieramenti politici: si sono già espressi in tal senso Laburisti, Liberal Democratici, Verdi e lo Scottish National Party della premier scozzese Nicola Sturgeon.

There are no words to describe this utter shambles adequately. It’s beyond hyperbole – & parody.

Reality tho is that ordinary people are paying the price.

The interests of the Tory party should concern no-one right now.

A General Election is now a democratic imperative. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) October 20, 2022

Penny Mordaunt, Ben Wallace e Jeremy Hunt: gli altri nomi in pole

Se non si arrivasse alle elezioni generali anticipate, per Downing Street si “pescherebbe” tra i conservatori. Dietro a Sunak, il nome forte è quello di Penny Mordaunt, attuale leader della Camera dei comuni. Classe 1973, euroscettica e da sempre sostenitrice della Brexit, Penny Mordaunt è stata alla guida di diversi ministeri: Sviluppo Internazionale, Donne e Pari Opportunità, Difesa, Politica Commerciale. Riservista della Royal Navy, dopo la caduta di Johnson aveva twittato: «La nostra leadership deve concentrarsi meno sul capitano e più sulla nave». Ben Wallace viene dato a 8/1 dai bookmaker: dal 2019 è stato Segretario di Stato per la difesa nel primo e secondo governo Johnson, ma è stato anche il primo a tirarsi fuori dalla corsa alla sua successione. Improbabile però che Downing Street lo tenti proprio adesso.

C’è chi sostiene che il prossimo leader Tory potrebbe essere invece Jeremy Hunt, successore di Kwarteng al Tesoro. Considerato un moderato, è stato lo sfidante numero uno di Johnson per la leadership nel 2019 e ha sostenuto nella corsa al dopo BoJo l’ex cancelliere Sunak contro la stessa Truss. Che però lo ha scelto, una volta finita nella bufera a causa dell’annunciata manovra fiscale.

Gli outsider: Suella Braverman, Kemi Badenoch, Michael Gove e Tom Tugendhat

Si dovrebbe iscrivere alla breve corsa per la leadership (ma con scarse probabilità di vittori) anche Suella Braverman, controversa ministra degli Interni del governo Truss, famosa per le posizioni anti-immigrazione: Kwarteng si era dimesso il 14 settembre, lei invece ha lasciato l’incarico ieri. Ma il sacrificio politico dei due fedelissimi non è bastato a Truss per rimanere in sella.

Giovane, figlia di genitori immigrati dalla Nigeria, sostenitrice della Brexit. È questo il profilo della 42enne Kemi Badenoch, già Ministro di Stato per l’Eguaglianza e Ministro del Governo Locale e della Comunità nei due governi Johnson: gode di grande stima all’interno del partito, potrebbe essere l’outsider.

Gli analisti danno pochissime chance a Michael Gove, anche lui in corsa nel 2019 e nominato in seguito da Johnson dapprima Cancelliere del Ducato di Lancaster e poi Segretario di Stato per il Leveling Up. Stesso discorso per Tom Tugendhat, attuale Ministro per la sicurezza nonché Presidente della Commissione Affari Esteri.

E se tornasse Boris Johnson? È in vacanza ai Caraibi ma potrebbe rispuntare…

Lo danno in vacanza ai Caraibi, ma potrebbe aver già prenotato il biglietto di ritorno per il Regno Unito. Secondo molti esperti il comeback di Boris Johnson non sarebbe così improbabile. L’ex premier, costretto a lasciare Downing Street, non ha mai fatto mistero di volerci tornare, paragonandosi al politico romano Cincinnato (che, dopo il consolato, venne richiamato al potere come dittatore).