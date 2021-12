Barbara Gallavotti chi è: carriera e vita privata della biologa di Dimartedì, in onda stasera su La7

Ritorna anche questa settimana l’appuntamento di La7 con Dimartedì, in onda stasera, martedì 30 novembre 2021, a partire dalle 21.15. Come di consueto, Giovanni Floris e gli ospiti in studio e in collegamento commenteranno fatti e personaggi dell’attualità nazionale, con un focus particolare sull’emergenza sanitaria.

Dimartedì: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Dimartedì: la quarta ondata e la variante Omicron

La prima parte della trasmissione sarà dedicata alla pandemia e alla situazione sanitaria in Italia. Dopo mesi di apparente equilibrio, la curva dei contagi ha registrato un incremento e si parla, ormai, a tutti gli effetti, di quarta ondata. Ad aggravare ulteriormente il quadro generale c’è anche l’ombra della nuova variante Omicron, nata in Sud Africa ma già rintracciata in diversi paesi europei, tra cui l’Italia. Il timore degli scienziati è che abbia una carica virale molto più forte e, cosa ancor più grave, sia in grado di rendere inefficaci i vaccini attualmente somministrati. Cosa succederà, dunque, nelle prossime settimane? Il super green pass consentirà agli Italiani di vivere un Natale tranquillo? Coadiuvato da medici e giornalisti, Floris proverà a trovare una risposta a questi interrogativi.

Dimartedì: le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica

Spazio, poi, alle ormai imminenti elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. Fatto fuori dai giochi Sergio Mattarella, che ha personalmente escluso l’ipotesi di una rielezione, continua ad impazzare il toto-nomi sulla persona che si farà carico della guida del Paese in un settennale che si prospetta complicato. Immancabili, ovviamente, le rubriche fisse con gli opinionisti del talk, dai consigli della virologa Ilaria Capua e della biologa Barbara Gallavotti sui comportamenti da adottare per arginare il rischio di contagio ai sondaggi di Nando Pagnoncelli. Che, con numeri alla mano, mostrerà l’opinione degli italiani sui temi di punta del dibattito delle ultime settimane.

Dimartedì: carriera e vita privata di Barbara Gallavotti

Dimartedì: Barbara Gallavotti, campionessa di divulgazione scientifica

Nata a Torino nel 1968, Barbara Gallavotti è una biologa, divulgatrice scientifica e giornalista. Dopo la maturità classica e la laurea in biologia, ha iniziato a collaborare con Galileo, il primo giornale italiano online dedicata ai temi della ricerca scientifica e tecnologica. E, contemporaneamente, si è dedicata a scrivere libri per bambini e ragazzi, vere e proprie monografie sui temi più disparati, dall’ecologia all’anatomia, passando per l’astronomia. Dopo anni di gavetta e l’iscrizione all’albo dei pubblicisti, ha iniziato a lavorare per alcune delle testate giornalistiche e radiofoniche più importanti del Paese, tra cui Panorama, La Stampa, Il Corriere della Sera e Newton, ed è diventata autrice di format di divulgazione del calibro di Ulisse – Il piacere della scoperta, condotto da Alberto Angela, Hit Science, su Rai 3, Superquark di Piero Angela e E se domani, con Alex Zanardi e Massimiliano Ossini. Gestendo in parallelo anche la carriera accademica, Gallavotti è stata direttrice supplente del Master in Comunicazione della Scienza e Tecnologia dell’Università Tor Vergata di Roma e, nel 2009, ha tenuto un corso sulla divulgazione scientifica all’Università di Roma Tre. Il suo repertorio di scrittrice conta un buon numero di pubblicazioni, tra cui Il Sistema Solare, La vita sulla Terra, Le grandi epidemie – Come difendersi (uscito nel 2019, prima del Covid-19 e reputato, in un certo senso, profetico). Dal 2020 è un’opinionista fissa di Dimartedì, dove riporta le ultime novità in fatto di pandemia.

Dimartedì: vita privata di Barbara Gallavotti

Sulla vita privata di Barbara Gallavotti, ci sono poche informazioni. Madre di due figlie, non si sa se sia single o se abbia un compagno.