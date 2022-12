Diletta Miatello, fermata l’ex vigilessa accusata di aver ucciso la madre

Maria Angela Sarto, 84 anni, è stata trovata morta nella sua casa a San Martino di Lupari in provincia di Padova. Accanto a lei il marito Giorgio Miatello, 89 anni, giaceva in gravi condizioni con ferite critiche alla testa. La tragica scoperta è stata fatta dalla figlia della coppia Chiara che, non riuscendo a parlare con i genitori e con la sorella Diletta, ha deciso di recarsi nella bifamiliare dove è avvenuto l’omicidio.

Diletta Miatello fermata: è accusata di aver ucciso la madre

Sul posto sono arrivati i Carabinieri che si sono messi immediatamente alla ricerca della figlia dell’anziana coppia che risultava scomparsa da diverse ore e che è stata ritrovata in un albergo in provincia di Vicenza. A ricostruire i suoi ultimi movimenti le telecamere di sorveglianza della zona grazie alle quali gli inquirenti sono riusciti a rintracciare la donna e sottoportla ad un lungo interrogatorio. Per lei sono scattati il fermo e le accuse di omicidio per la madre e di lesioni gravi per il padre, accuse alle quali Diletta, ex vigilessa e figlia maggiore dei due anziani, non ha risposto.

L’ennesima richiesta di denaro alla base del gesto

La donna, 51 anni, era tornata a vivere con i genitori da quando si era licenziata dal suo lavoro. Affetta da un disagio mentale acuito dalla separazione dal marito e dall’affidamento del figlio a quest’ultimo, aveva litigi frequenti con i suoi genitori ai quali chiedeva continuamente soldi. Si presume che la strage sia avvenuta proprio a causa dell’ennesima richiesta di denaro.

I Carabinieri non hanno ancora individuato l’oggetto usato per colpire i due anziani, ma si tratta comunque di un corpo contundente. Sul cranio e sul viso della madre i segni di una violenta aggressione. Il padre, invece, ha riportato ferite gravi ed è stato più volte colpito alla testa. Attualmente si trova ancora in prognosi riservata.