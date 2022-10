Diletta Leotta e Loris Karius: spuntano le prime foto insieme

Diletta Leotta e Loris Karius stanno insieme: le foto arrivano dal settimanale Chi di Alfonso Signorini che certifica lo scoop. Il portiere del Newcastle e la popolare conduttrice radio e sportiva italiana si sarebbero quindi fidanzati. Le immagini rubate dai paparazzi di Signorini mostrerebbero il portiere che va a casa della conduttrice dopo aver preso un volo privato per raggiungerla. Il fatto che lui vada a casa di lei e non in un hotel farebbe pensare ai ben informati che la relazione sia a buon punto.

Diletta Leotta e Loris Karius, le foto di coppia paparazzate

La conduttrice aveva già lasciato l’influencer e surfista Giacomo Cavalli. La nuova fiamma, Loris Karius, è stato definito come uno dei calciatori più sexy del mondo ed è anche noto per alcune papere nella finale di Champions tra Real Madrid e Liverpool. I due, però, non avrebbero né confermato né smentito la notizia.

D’altra parte, in un’intervista nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin ha parlato del legame ormai concluso con Can Yaman. In quell’occasione, la Leotta avrebbe confessato un po’ di rimpianto per la fine di quella storia. Con Cavalli, invece, non c’è stato alcun riferimento, anche se l’influencer sarebbe stato con la Leotta al matrimonio del fratello di lei.

La loro storia

Diletta Leotta e Loris Karius si sarebbero conosciuti qualche giorno fa, proprio dopo la partita tra Real Madrid e Liverpool che avrebbe causato anche un trauma cranico a Loris. Nonostante questo, il portiere si era ripreso in fretta e avrebbe postato delle foto sui social dove si mostra in perfetta salute.

Nel profilo del calciatore ci sarebbero anche delle foto delle diverse fidanzate, ma al momento non ci sarebbero delle foto con la Leotta. Una prima indiscrezione era arrivata da un altro settimanale, Gente, mentre le foto si troveranno domani, 26 ottobre, su Chi.