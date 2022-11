Diletta Leotta e Loris Karius: scatta il primo bacio

E alla fine è arrivato il momento più atteso dai fan: il primo bacio tra Diletta Leotta e Loris Karius. Si tratta quantomeno della prima foto scattata in pubblico in cui la conduttrice di Dazn e l’ex portiere del Liverpool vengono ritratti in atteggiamenti romantici. Le foto, pubblicate dal settimanale Chi, non danno adito ad alcun dubbio. I due sono stati immortalati lo scorso 30 ottobre in un ristorante di Milano, durante una serata insieme alla Terrazza Duomo 21. Chi ha documentato l’arrivo nel capoluogo lombardo dell’estremo difensore sempre domenica sera, dopo la gara tra Tottenham e Newcastle, squadra di cui difende la porta. E sembra che Diletta Leotta abbia poi trascorso con lui la notte di Halloween a Londra, 24 ore dopo.

Il primo bacio tra Diletta Leotta e Loris Karius

Tre giorni intensi, quindi, quelli tra Diletta Leotta e Loris Karius. I due ormai da qualche settimana riempiono le pagine dei tabloid e dei settimanali di gossip con la loro prima presunta e ormai ufficiale storia d’amore. Il bacio immortalato da Chi, in tal senso, non lascia spazio all’immaginazione: la conduttrice e il portiere si frequentano ormai ufficialmente. Lo si era capito già dal volo privato preso da Karius domenica sera, dopo la partita del suo Newcastle, per raggiungere a casa sua Leotta. E anche dal fatto che il giorno dopo la conduttrice siciliana ha preso un volo, insieme a lui, verso Londra, dove ha trascorso Halloween. E ora il bacio, ma anche il giro per Milano senza nascondersi.

Le prime foto una settimana fa

Le indiscrezioni risalgono a dieci giorni fa, ma le prime foto sono state pubblicate da Chi nello scorso numero. Diletta ha chiuso la sua storia con l’attore Can Yaman, flirt mediatico che ha visto le loro immagini girare in tutto il mondo. Poi sembra che la conduttrice sia stata con il modello Giacomo Cavalli, sebbene abbia mantenuto stretto riserbo. Adesso la nuova storia d’amore con il portiere, totalmente diversa dalle altre perché la conduttrice appare felice, quasi scherzosa con i fotografi che la braccano in giro per la città.