Diletta Leotta e Loris Karius: prima vacanza di coppia a Miami

Diletta Leotta e Loris Karius sono in vacanza a Miami. È la loro prima vacanza insieme come coppia. È il settimanale Chi a mostrare i primi scatti rubati alla coppia. La conduttrice sportiva e il portiere del Newcastle si stanno rilassando in uno scenario da paradiso, con buona pace dei loro eventuali haters sui social. Questa volta, però, anche la coppia è voluta uscire allo scoperto.

Diletta Leotta e Loris Karius a Miami

Infatti, nei giorni scorsi sul profilo di Diletta Leotta sarebbero comparse alcune immagini proprio di questa vacanza favolosa. Con queste immagini, la coppia intende anche far sapere al mondo che i due stanno insieme. Il tempo di nascondersi dagli occhi indiscreti sembra essere finalmente finito. D’altra parte, tra poco il portiere sarà impegnato per i Mondiali del Qatar e allora il tempo per rilassarsi sarà poco per entrambi, visto che anche Diletta lavora nel mondo dello sport e del calcio.

Tra le immagini che sono apparse sui social ci sarebbe anche un video in bianco e nero, dove la coppia si mostra in un bacio rubato. Il video è stato poi pubblicato come storia sui social.

Curiosità sulla vacanza a Miami

Il primo a lanciare l’indiscrezione era stato il settimanale Gente. Poi era arrivato anche Chi. In ogni caso, questa volta la coppia ha deciso di far sapere ai fan che sta bene e che si sta divertendo un mondo sotto il sole di Miami.

Non è la prima volta che la coppia si mostra allo scoperto, ma è la prima volta che i due vanno in vacanza insieme. Infatti, i paparazzi li avevano anche notati per le vie di Milano, mentre erano mano nella mano. In più, per Loris è un ottimo periodo, vista la recente vittoria della sua squadra contro il Liverpool.