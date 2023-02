Diletta Leotta è incinta? Gli indizi aumentano: confermano anche gli amici

Diletta Leotta è incinta o no? Intorno alla conduttrice di Dazn i rumors continuano ad aumentare e gli indizi, comprese conferme presunte arrivate da suoi amici, si inseguono. A scatenare le indiscrezioni è stato un video su TikTok caricato dalla stessa Leotta, girato in una struttura alberghiera di Sanremo. Nelle immagini in tanti hanno intravisto quella che è stata definita dai giornali scandalistici un «pancino sospetto». E da lì in tanti si sono chiesti se la conduttrice sia davvero in stato interessante, a pochi mesi dall’inizio della nuova relazione con il portiere tedesco Loris Karius.

I nuovi indizi: dalla mano sul ventre alle conferme degli amici

Secondo i siti specializzati in gossip, i nuovi indizi sarebbero due. Il primo è una foto pubblicata da Loris Karius in cui lui abbraccia Diletta Leotta tenendole una mano sul ventre. Il secondo, invece, lo ha rivelato l’esperta di gossip Deianira Marzano, secondo cui gli amici di Diletta avrebbero confermato che il bambino nascerà entro la fine dell’estate e che la conduttrice sarebbe, quindi, davvero incinta. I due, che stanno insieme da ottobre 2022, non confermano né smentiscono. In un’intervista recente l’italiana ha parlato così del portiere: «Mi diverto sempre da matti con lui! Ora sono felice, tanto felice. Relazione a distanza? Per ora è abbastanza semplice. Ho consigliato a Loris di restare a giocare in Inghilterra. Che cosa ci viene a fare qui? La Premier League è un campionato molto più ricco».

La storia nata a ottobre dopo la rottura con Cavalli

Diletta Leotta e Loris Karius si sono conosciuti dopo l’estate, durante uno dei viaggi della conduttrice in Inghilterra, dove sta studiando inglese. Reduce dalle rotture con Can Yaman e Giacomo Cavalli, lei si è subito innamorata e la storia con Karius è stata presto scoperta dai giornali di gossip. Dopo alcuni viaggi tra Londra e Milano, sono state le vacanze a Miami ad aver dato una sorta di ufficialità alla storia. Ora la presunta gravidanza.