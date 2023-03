Diletta Leotta è incinta: l’annuncio con Loris Karius in un video sui social

Le voci si rincorrevano da diverse settimane ma ora è giunta l’ufficialità da parte dei due diretti interessati: Diletta Leotta è incinta. La conduttrice televisiva aspetta un figlio dal compagno Loris Karius con cui si frequenta pubblicamente da diversi mesi.

L’annuncio è stato dato tramite un video su Instagram girato nella casa milanese di lei. «Vi dobbiamo dire una cosa, o forse lo sapete già?Esplodiamo di gioia noi e la mia pancia. Presto saremo in tre». Queste le parole corredate al filmato in cui il noto volto di Dazn abbraccia il compagno sul divano – da cui si fa asciugare le lacrime per l’emozione del momento. Un’ufficialità che pone fine a tutte le speculazioni degli ultimi giorni e le indiscrezioni su un pancino lievitato, che aveva fatto sospettare in molti su una gravidanza. Diversi utenti del web e non solo avevano infatti notato delle rotondità sospette della donna in alcune foto a inizio febbraio e in alcuni reel promozionali su Instagram.

Al post dell’annuncio sono subiti seguiti i commenti di felicitazioni dei follower della Leotta, tra persone comuni e colleghi dello spettacolo. Elodie è stata tra la prime a congratularsi con tre icone affettuose, mentre Elettra Lamborghini ha postato un «Tantiiii auguriiiiii» seguito da baci. Sono seguiti poi i cuori di Chiara Francini, di Ludovica Comello accompagnati da un «DILEEEEEEEEEE!!!!» e quello di Francesco Arca.

La storia d’amore con Loris Karius

Diletta e Loris si frequentano pubblicamente da circa ottobre 2022. L’amore sarebbe nato durato uno dei viaggi-studio della conduttrice radiofonica in Inghilterra per migliorare il suo inglese. Lei 29 anni e lui 31, da quando si sono conosciuti a Londra sono diventati inseparabili. Talmente tanto da mettere su famiglia dopo pochi mesi, con l’imminente arrivo di un bebè di cui non è stato ancora rivelato il sesso.