Diletta Leotta, flirt con Loris Karius: chi è il portiere delle papere in Champions

Sembra proprio che ci sia un nuovo flirt per Diletta Leotta. La conduttrice del portale streaming Dazn avrebbe una relazione con Loris Karius, portiere del Newcastle e calciatore conosciuto per le sue “papere” in Champions League con il Liverpool.

La storia tra Diletta Leotta e Loris Karius

La notizia è stata riportata dalla rivista «Gente» che si è sbilanciata sulla vita sentimentale della bellissima Diletta Leotta. La donna ha confermato di aver lasciato da poco il compagno influencer e surfista Giacomo Cavalli e di aver iniziato una storia con il portiere tedesco, di anni 29, ex Reds Loris Karius. Dalla rivista si legge: «Si seguono su Instagram da qualche settimana e, pare, che tra i due ci sia una sorta di fil rouge al momento difficile da incasellare nelle svariate sfaccettature dei rapporti interpersonali, figuriamoci in quelli del cuore».

Ora c’è da capire se tra i due c’è solo amicizia oppure la conduttrice siciliana ha trovato il suo nuovo amore. Inoltre, sembra anche che Diletta Leotta stia seguendo un corso intensivo di inglese. Che stia cercando di migliorare la comunicazione con il suo probabile nuovo partner Karius, attualmente in forza al Newcastle, squadra della Premier League inglese?

Chi è l’ex portiere del Liverpool

Loris Karius è attualmente il secondo portiere del club di Premier League Newcastle. La nuova probabile fiamma di Diletta Leotta è nata in Germania il 22 giugno 1993. È noto ai fan di tutto il mondo perché in passato era il portiere titolare del Liverpool ma è stato coinvolto in diversi episodi controversi. In particolar modo, nella Finale di Champions League 2017/2018 contro il Real Madrid è stato protagonista di alcune papere che hanno regalato il trofeo alla squadra avversaria.

Da quella notte è iniziato un calvario per la sua carriera che l’ha visto trasferirsi prima al Besiktas, poi all’Union Berlino e infine al Newcastle. Ora Karius sembra aver ritrovato la sua serenità e forse ha trovato anche l’amore grazie a Diletta Leotta.