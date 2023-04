Dik Dik, chi sono: canzoni, membri e storia del gruppo musicale

I Dik Dik sono un gruppo musicale italiano formatosi a Milano nel 1965. Prima Dreamers, poi Squali, dopo il primo provino ottenuto grazie alla segnalazione dell’arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini, il futuro Papa Paolo VI, ottengono un contratto discografico con la Dischi Ricordi e decidono di cambiare il nome in Dik Dik, l’antilope africana – nome trovato per caso da Pietruccio Montalbetti guardando un dizionario Inglese – Italiano.

Dik Dik: membri e storia

Attualmente composti da Giancarlo Sbriziolo (voce, basso e chitarra ritmica), Pietro Montalbetti (chitarra solista e cori), Gaetano Rubino (batteria e percussioni) e Mauro Gazzola (pianoforte e tastiere), i Dik Dik debuttano nel 1965 col singolo 1-2-3, se rimani con me, brano scritto da uno sconosciuto Lucio Battisti. Proprio con quello che diventerà uno dei più grandi cantautori italiani, la band avvia una lunga collaborazione che si arricchirà nel tempo anche dell’apporto del paroliere Mogol, che firmerà per loro uno dei più grandi successi, Sognando California. Pezzo ripreso dal successo di California Dreamin dei The Mamas & the Papas, il brano è rimasto per settimane nella hit parade al secondo posto e ha segnato il debutto dei Dik Dik nel panorama musicale italiano.

Tra gli ex componenti del gruppo si citano Erminio Salvaderi, morto nel 2020, Dante Roberto Facini, Rosario Brancati, Nunzio Favia, Mario Totaro, Roberto Carlotto e Joe Vescovi.

Dik Dik: le canzoni

Tra i brani che hanno reso celebri gli artisti, insieme a Sognando California, si citano L’Isola di Wight, Viaggio di un poeta, Storia di periferia e Help me. Canzoni che li hanno consacrati nelle classifiche e nella storia della musica italiana fino ad una brusca frenata a metà degli anni Settanta, quando la band ha abbracciato il rock progressivo. Anni di cambiamenti non solo musicali, con il gruppo che comincia a sgretolarsi e a vivere un periodo di declino.

Negli anni Ottanta, poi, la rinascita grazie ad alcune partecipazioni a trasmissioni-amarcord come Una rotonda sul mare. In tempi più recenti, i Dik Dik sono stati segnati dalla morte di Erminio Salvaderi, deceduto a fine 2020 per complicazioni legate al Covid. Nell’aprile 2021, Sbriziolo e Montalbetti hanno deciso di pubblicando l’album Una vita d’avventura contenente anche l’ultima performance di Salvaderi.