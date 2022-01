Per le coppie del mondo dello spettacolo, la differenza d’altezza continua a essere un problema, soprattutto se a sfoggiare i centimetri in più è la donna. In un settore in cui certi stereotipi sono duri a morire, attori, attrici, presentatori e modelle si trovano spesso a fare i conti con stratagemmi utili a camuffare il “gap”. Una soluzione all’apparenza innocua che, in realtà, penalizza, non di rado, le interpreti femminili.

Se essere più alte del partner diventa una colpa

«Fatta eccezione per casi straordinari, i responsabili che si occupano dei casting per lungometraggi e serie televisive danno ancora parecchio peso a un criterio di scelta che tiene conto di precisi standard di altezza maschili e femminili», ha spiegato a ICON la giornalista americana Jasmine Washington, «Un metodo che non gioca a favore di interpreti alte come Uma Thurman, Geena Davis e Sigourney Weaver, in passato escluse da alcuni progetti cinematografici perché la loro presenza avrebbe potuto mettere a disagio, sminuire o addirittura mortificare i colleghi». Non si tratta, ovviamente, di un dogma: nel caso di Tom Cruise e Nicole Kidman, che sono stati partner nel lavoro e nella vita, l’altezza di lei, decisamente superiore a quella di lui, non le ha impedito di ottenere alcun ruolo. Sono stati sufficienti alcuni “accorgimenti” studiati per nascondere i centimetri di differenza. «Riuscivano a nasconderli bene tanto sul grande schermo quanto sul tappeto rosso», ha sottolineato Washington, «Cruise utilizzava pedane e scarpe rialzate e, durante le riprese o i grandi eventi mondani, registi e fotografi optavano per primi piani e inquadrature mirate e gli uffici stampa imponevano ai giornalisti di non fare alcuna domanda sul tema».

Tutti i trucchi di Hollywood

Non si tratta, ovviamente, di escamotage coniati nel nuovo millennio. Da sempre, infatti, Hollywood ha imposto ai divi di rispettare canoni estetici precisi. È il caso di Humphrey Bogart che, col suo metro e settanta, si collocava nella media ma non rientrava nel range approvato dai piani alti dell’industria cinematografica. Un problema che lo ha portato perfino a indossare scomode calzature con la zeppa, come successo in Casablanca, dove è stato aiutato molto anche da Ingrid Bergman che, piegando leggermente le gambe e inclinando la testa, gli permetteva di guardarla negli occhi dall’alto. Opzioni decisamente escluse da Woody Allen che, in Io & Annie, invece, ha richiesto che Diane Keaton «indossasse scarpe basse e non camminasse troppo dritta nelle scene che condividevano, in modo da non far risultare la relazione né ridicola né eccessivamente inverosimile». Trucchi adottati anche sul red carpet, dove coppie come quella di Benji Madden e Cameron Diaz hanno cercato in ogni modo di rendere “invisibile” la differenza di altezza.

Le conseguenze degli stereotipi sulla quotidianità

Secondo la reporter Raquel Presumido, la normalizzazione di questi stereotipi non ha fatto altro che alimentare le discriminazioni di genere anche nella vita quotidiana. «La differenza d’altezza continua a condizionare pesantemente la percezione di sé e la scelta della persona a cui legarsi sentimentalmente», ha ribadito, «Basta fare un giro su Tinder per constatare che la maggior parte degli uomini eterosessuali include l’altezza nelle bio soltanto quando rientra negli intervalli considerati accettabili». Atteggiamento contrario a quello degli individui più bassi rispetto alla media che, sui social evitano di mostrarsi, sulle app di dating rifiutano i match con pretendenti più alte di loro e fuggono dalle foto di gruppo. Non va meglio alle donne che «sono costrette a rivedere le proprie scelte in fatto di look per non far sfigurare fidanzati e mariti», ha aggiunto Presumido, «E, soprattutto, sono ancora oggetto di una retorica machista che le predilige basse, inferiori e vulnerabili».

Zendaya e Tom Holland, l’eccezione alla regola

Non mancano, fortunatamente, le eccezioni. Una su tutte, quella rappresentata da Zendaya e Tom Holland, tra le coppie d’oro della nuova Hollywood. I sei centimetri di differenza che li separano (lei è alta 1 metro e 79 centimetri, lui 1 metro e 73) non li hanno mai messi in crisi, né sul set né nel privato. «L’idea che ci impone di non poter essere più alte degli uomini è assurda e sessista», ha tuonato l’attrice, «Nella mia vita non ha mai trovato spazio come concetto: mia madre è molto più alta di mio padre e non c’è nulla di strano». Al di là dei loro ideali personali, i due protagonisti di Spider-Man: No Way Home hanno avuto una grande fortuna nell’imbattersi in cineasti e sceneggiatori di mentalità aperta: «Se queste norme fossero ancora valide, io non sarei mai potuto diventare Spider-Man perché tutte le colleghe che hanno fatto il provino per MJ erano più alte di me», ha concluso Holland, «In fin dei conti, Zendaya non è così alta, sono io a non rientrare nella media e, per fortuna, questa cosa non è mai stato un problema né per lei né per il regista Jon Watts né per chiunque altro abbia lavorato con me».