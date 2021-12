Dietrofront della regina Elisabetta: il pranzo a Windsor non si farà

Dopo l’iniziale conferma filtrata fino a ieri, sembra che la regina Elisabetta si sia arresa. Il pranzo di Natale al castello di Windsor non si farà. Il record di nuovi contagi in Gran Bretagna comunicato ieri pomeriggio dalle autorità inglesi ha convinto perfino Elisabetta, che sembrava decisa ad andare fino in fondo e a riportare a tavola 50 membri della famiglia reale. Per il secondo anno consecutivo, invece, l’evento tradizionale della royal family non si farà. L’anno scorso era stato il lockdown causa Covid a bloccare tutto. Quest’anno, invece, è la variante Omicron l’attrice principale nella vicenda che vedrà la tradizione saltare anche nel 2021.

Pranzo di Natale, Elisabetta: «Giusto annullare»

Secondo alcuni tabloid inglesi, la regina Elisabetta avrebbe confidato ai propri consiglieri che annullare sarebbe «la cosa giusta da fare». A costringerla e convincerla a dire no, anche quest’anno, al tradizionale appuntamento è stato il picco di contagi da Covid raggiunto ieri a causa della variante Omicron. Solo ieri la Gran Bretagna ha visto 78mila nuovi positivi a causa del virus e si teme che oltre un milione di cittadini dell’isola saranno in quarantena a Natale. A questo si aggiunge la crisi del governo Boris Johnson, finito al centro del ciclone dopo lo scandalo legato ai due presunti party organizzati lo scorso anno in pieno regime di lockdown. Insomma: martedì 21 dicembre la regina non avrà con sé intorno al tavolo al castello di Windsor i suoi 50 parenti, tra figli, nipoti, bisnipoti, cugini e figli di cugini.