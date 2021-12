Paleo, Lemme, South Beach, Zona, Tisanoreica… Se conosci questi nomi, significa che tu sei incappato almeno una volta nella vita in ricerche online su “come perdere peso facilmente”, “dimagrire in fretta” o “tornare in forma senza fatica”. Le riviste (prima) e i social (dopo) ci hanno da sempre quotidianamente illuso che potessero esistere formule magiche per raggiungere un corpo magro e tonico, per sentirsi energici e in salute e in maniera immediata, facile e duratura. La verità? Non ci sono segreti, ciò che fa la differenza è la costruzione di abitudini alimentari sane, senza eccessive privazioni né eccessi, studiate e calcolate sulla base di molteplici fattori personali (condizione di partenza, obiettivi, dispendio calorico giornaliero, sedentarietà, stress, ore di sonno ecc). Queste, naturalmente, accompagnate da un adeguato livello di attività fisica.

Sono Eleonora Goldoni, attaccante del Napoli Calcio Femminile e nutrizionista del Project EG 16, e vi spiegherò perché con queste diete molto probabilmente non riuscirete a perdere peso.

Vegetariana/Vegana

Regimi alimentari estremamente diffusi, le diete vegetariane e vegane possono essere delle buone abitudini alimentari per coloro che decidono – per motivi etici o di gusto personale – di non assumere alimenti di origine animale. Tuttavia molte persone si illudono che, seguendo una dieta che prevede una privazione di qualsiasi tipo (altro esempio lampante è la dieta “gluten free” in assenza di intolleranze o allergie), questa porti loro a perdere peso. Al contrario in questo modo, se non conosci la composizione degli alimenti, i rischi più comuni in cui si incorre sono:

Eccedere con le calorie

Esagerare con latticini e formaggi

Trascurare le proteine a discapito di un eccesso di carboidrati

Chetogenica

Tra i più famosi regimi “low-carb” (ovvero a bassi carboidrati), la dieta chetogenica è un regime alimentare al di sotto delle 800 kcal al giorno con un apporto di carboidrati che non supera i 50g al giorno. In questo modo, il corpo col tempo andrà in uno stato di chetosi, ovvero smetterà di utilizzare gli zuccheri come fonte di energia e, mentre il resto dell’organismo inizierà a sfruttare le riserve di grasso, il sistema nervoso inizierà a impiegare i corpi chetonici prodotti dal metabolismo come fonte di energia.

I rischi correlati a una dieta così estrema sono evidenti. Questa infatti, se seguita senza l’ausilio di un professionista e protratta sul lungo periodo:

può provocare danni ai reni e all’apparato circolatorio

non è sostenibile sul lungo periodo

comporta gravi carenze nutrizionali

causerà il famoso effetto yo-yo: non appena si introdurranno nuovamente carboidrati e un quantitativo calorico normale, si riprenderà il peso con gli interessi

Proprio per questo motivo, la dieta chetogenica è consigliata solo a un numero ristretto di persone e sotto la supervisione di un medico e/o nutrizionista.

Paleodieta

Come si può intuire dal nome, questa dieta è basata sull’alimentazione che seguivano gli uomini primitivi nel periodo precedente la scoperta dell’agricoltura. Iperproteica, basata sull’assunzione di carne magra, pesce, frutta secca, frutta fresca e verdura, prevede l’abolizione di cereali, zuccheri raffinati, tuberi, legumi, latticini, alcolici, caffeina e ogni tipo di prodotto processato.

Perché si dovrebbe seguire un simile regime alimentare? Alla base c’è la credenza per la quale, se nell’era moderna dilagano problematiche come sovrappeso e obesità, sia necessario ritornare alle abitudini del passato per far sì che non esistano più.

Seppur esistano dei vantaggi in questo modo di nutrirsi, come una buona assunzione di fibre e vitamine e l’esclusione di cibi processati e industriali, non bisogna farsi attrarre da simili specchi per le allodole:

al giorno d’oggi è davvero difficile avere un alto apporto di proteine animali senza che questo comporti un aumento dei grassi saturi

eliminando i carboidrati complessi derivanti dai cereali, si avranno delle evidenti carenze nutrizionali e cali di energia

eliminando completamente i latticini, si potrebbe incorrere in carenze di calcio, fondamentale per la salute delle ossa

comporta grandi limiti a livello sociale e personale

ha un costo molto elevato

Per cui, ciò che si può trarre da questa dieta è l’invito a prediligere un’alimentazione che sia per lo più composta da alimenti naturali e non processati: fiocchi d’avena e frutta secca al posto di muesli e biscotti, frutta fresca al posto di frutta sciroppata e marmellate zuccherate artificialmente, pane fresco al posto del pane in cassetta, ecc.. Ne trarranno beneficio sia la forma fisica sia la salute.

