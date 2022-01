Dieta mediterranea stasera su Cielo: trama e cast del film

Triangolo d’amore ai fornelli stasera 11 gennaio su Cielo. Alle 21,20 andrà infatti in onda Dieta mediterranea, film spagnolo del 2009 di Joaquin Oristrell. Nel cast Olivia Molina, già vista nella serie Netflix La barriera, e Paco León (Kiki e i segreti del sesso). La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di Cielo Tv.

Dieta mediterranea, la trama del film stasera 11 gennaio 2022 su Cielo

L’opera di Joaquin Oristrell, Dieta mediterranea, è la storia di un triangolo amoroso tra una cuoca di successo e i due uomini che la aiutano durante il lavoro quotidiano. Il film segue 40 anni di vita della protagonista Sofia (Olivia Molina), grazie all’espediente della voce fuori campo di sua figlia, che racconta la storia sotto forma di flashback. Sofia cresce fra stoviglie e pentole, appassionandosi al mondo della gastronomia già in tenera età. Coltiva così il sogno di diventare una grande chef, sperando di guidare la brigata di un ristorante gourmet.

Quando le sue ambizioni crescono, incontra Frank (Alfonso Bossoave), già maitre in un hotel a cinque stelle. Tra i due scoppia subito una irrefrenabile passione e, dopo una notte d’amore, decidono di lavorare assieme. Nonostante ami Frank, Sofia decide di sposare Tony (Paco León), l’amico d’infanzia in cui vede l’affidabilità e la sicurezza di cui necessita durante la sua vita. Senza l’aiuto di Frank si scopre però perduta e inizia così un triangolo amoroso e professionale con conseguenze del tutto inattese.

Dieta mediterranea, chi sono gli attori del film stasera 11 gennaio 2022 su Cielo

Protagonista del film è Olivia Molina, figlia dell’attrice spagnola Angela Molina con cui ha recitato nella serie Netflix La barriera, sbarcata a livello internazionale nel settembre 2020. Al suo fianco Alfonso Bossoave e Paco León, attore e regista iberico già alla guida di Kiki e i segreti del sesso. In Dieta mediterranea è presente anche un cameo della madre dell’attore, Carmina Barrios. A un certo punto del film, la donna è visibile proprio in un ritratto in mano al personaggio di León. Il cast è quasi interamente spagnolo, ma in piccolo parla anche un po’ di italiano. È presente infatti anche Stefano Scandaletti, attore e regista padovano che di recente ha recitato anche nel film Io sono Babbo Natale, ultimo lavoro al cinema di Gigi Proietti. Conduttore di Top of the Pops e Sanremo Giovani nel 2002, è anche autore musicale per gli Zero Assoluto.