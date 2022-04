Maradona, la figlia Dalma annuncia: «Quella all’asta non è la maglia della Mano de Dios»

Una notizia che aveva fatto il giro del mondo, con un record possibile e ora un vero e proprio giallo a fare da contorno. La maglia numero 10 dell’Argentina, indossata da Diego Armando Maradona nel celebre match vinto 2-1 contro l’Inghilterra nel Mondiale 1986, potrebbe non essere quella della Mano de Dios. A rivelarlo è stata la figlia maggiore del Pibe de Oro, Dalma, che ha messo in dubbio l’autenticità del cimelio, messa all’asta ieri da Sotheby’s con una base di vendita di 5 milioni di euro. Un prezzo destinato a salire e una maglia che avrebbe potuto battere ogni record, ma che forse non è quel cimelio che tutti pensano.

Dalma Maradona: «La maglia è del primo tempo»

La figlia maggiore di Diego Armando Maradona, Dalma, è sicura: «Quella non è la maglietta». Secondo la 35enne argentina quella messa in vendita all’asta da Sotheby’s e di proprietà del centrocampista inglese Steve Hodge sarebbe la maglia del primo tempo e non quella con cui il numero 10 ha segnato sia la celebre rete di mano sia il Gol del Secolo. Dalma non ha dubbi e rivela anche di sapere chi ce l’ha, «ma non posso dirlo per ragioni di privacy e per proteggere il legittimo proprietario». Hodge ha dichiarato più volte di aver scambiato la maglia con Maradona al termine dell’incontro. Ma per Dalma «Quella di Hodge è la Dieci di Diego del primo tempo di quella partita, che non è esattamente la stessa cosa rispetto a quella della ripresa. Volevo spiegarlo alle persone in modo che chiunque lo voglia acquistare sappia la verità».

Nessuna risposta da Hodge e Sotheby’s

La rivelazione potrebbe decisamente penalizzare l’asta. Se la maglia dovesse essere davvero quella del primo tempo, il cimelio manterrebbe lo stesso valore? Il prezzo di 5 milioni di euro come basa d’asta era stato fissato soprattutto per il valore simbolico rappresentato dalla maglietta. A dirlo era stata la stessa Sotheby’s, di cui ora si attende una risposta ufficiale. «La mano di Dio è davvero un momento singolare non solo nella storia dello sport, ma nella storia del ventesimo secolo. Un momento che va ben oltre il mondo del calcio, arrivato subito dopo il conflitto delle Falkland, e ha a sua volta ispirato libri, film e documentari», aveva dichiarato Brahm Wachter, responsabile della casa d’aste.