Diego Mandola morto precipitando da un terrazzo in Francia: aveva 36 anni

Un italiano di 36 anni, Diego Mandola, è morto in Francia precipitando da un terrazzo. L’uomo originario di Sapri, in provincia di Salerno, viveva al quarto piano di un palazzo a Thonon-les-Bain, piccola città francese sul lago di Ginevra. Lì Mandola lavorava come cameriere presso un ristorante del posto, visitato da numerosi turisti soprattutto in estate. Ecco cosa è accaduto.

Chi era Diego Mandola, il cameriere originario di Sapri morto in Francia

Diego Mandola viveva in Francia, a Thonon-les-Bain, una cittadina nei pressi del lago di Ginevra e lavorava come cameriere presso un ristorante della zona. Ieri è precipitato dal terrazzo di casa sua, un appartamento posto al quarto piano di un palazzo: un volo nel vuoto di diversi metri che non gli ha lasciato scampo. È morto sul colpo per le ferite riportate, e i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.

Il 36enne era originario di Sapri, in provincia di Salerno, dove era molto conosciuto. La tragedia ha infatti suscitato commozione nel paese natale di Mandola. Lì si era recato proprio pochi giorni fa per trascorrere le ferie, prima di ripartire per la Francia. «Diego, ci mancherà il tuo sorriso», «Troppo presto vanno via i migliori», «Non riesco a crederci, il vuoto che lasci è incolmabile», hanno scritto i tanti amici sui social. Tifosissimo del Napoli, Diego Mandola amava la musica neomelodica. Adesso la sua salma è a disposizione delle Autorità francesi che stanno indagando sulle cause ed hanno disposto l’autopsia.