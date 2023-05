Diego Di Domenico, chi è il fidanzato di Adelaide De Martino

Diego Di Domenico è il fidanzato di Adelaide De Martino, la sorella del più noto Stefano De Martino. I due diventeranno presto genitori. Il neo papà è nipote di Enzo Di Domenico, cantautore e paroliere napoletano. È un organizzatore di eventi e manager di numerosi artisti partenopei.

Chi è Diego Di Domenico

Diego ha 34 anni e vanta diverse collaborazioni con artisti come Natale Galletta, Pino Mauro, Luca Sepe, Gigi&Ross, Elisabetta Gregoraci, Rico Femiano e Mariano Bruno. Il manager napoletano ha collaborato anche con la produzione del programma televisivo Made in Sud per ben 6 anni. Lasciata la trasmissione, che vedeva al timone proprio Stefano De Martino, si è dedicato completamente all’organizzazione di eventi. Dal suo profilo Instagram scopriamo che è già papà di una figlia avuta da una precedente relazione.

La coppia era uscita allo scoperto lo scorso dicembre quando la sorella di De Martino aveva pubblicato una storia mostrando la mano con un bellissimo anello di fidanzamento accanto ad un uomo. Pochi giorni dopo, la stessa Adelaide aveva pubblicato altre immagini con Di Domenico mentre erano in vacanza a Bucarest. In passato, lei è stata legata sentimentalmente ad Emanuele Vicorito, attore della prima stagione di Gomorra – La serie.

L’annuncio del primo figlio con Adelaide

La scorsa domenica, proprio nel giorno della Festa della Mamma, la compagna aveva annunciato di aspettare un bambino pubblicando sul suo profilo una foto con le donne della sua famiglia, mamma e zie, corredata da una tenera dedica: «[…] Auguri a me che, nonostante la paura del cambiamento, diventerò mamma».

In risposta alla lieta notizia, non è mancato un post del neo papà De Domenico che, sul suo profilo Instagram, ha dedicato ad Adelaide De Martino queste parole: «Oggi è un giorno speciale, dove tutte le mamme ricevono gli auguri dai propri figli! È il primo anno che lo festeggi anche tu! Auguri amore mio, sono certo che sarai una mamma straordinaria».