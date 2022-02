Diego Bianchi, Zoro: chi sono la moglie e la figlia del conduttore di Propaganda Live su La7?

Diego Bianchi è un noto conduttore televisivo, al timone ormai da molti anni del programma Propaganda Live su La7. Nato a Roma il 28 ottobre del 1969, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, Diego Bianchi è conosciuto anche con il nome di Zoro. Cosa sappiamo però in merito alla sua vita privata? Il conduttore di Propaganda Live la custodisce gelosamente al riparo dall’attenzione mediatica, ma si sa che lui è legato da tanto tempo a una donna. Chi è dunque la moglie di Diego Bianchi? Ha una figlia? Scopriamolo insieme.

Chi è Zoro?

Zoro, all’anagrafe Diego Bianchi, è nato a Roma il 28 ottobre del 1969 sotto il segno zodiacale dello Scorpione. È il conduttore di Propaganda Live, ma anche di altri programmi di successo. È stato infatti al timone del fortunato Gazebo. Lo pseudonimo è ispirato a un personaggio dell’anime One Piece, che Diego Bianchi utilizzava agli esordi come blogger, e che ancora oggi mantiene.

Laureato in Scienze Politiche e molto esperto di social network, Diego Bianchi è molto riservato. Tiene strettissimo riserbo sulla sua vita privata, tanto che non si sa dove viva e se sia sposato.

Chi è la moglie di Diego Bianchi?

Non è certo che Diego Bianchi abbia una moglie, anche se sul suo blog parla di un suocero. Ciò che è sicuro è che Zoro ha una compagna da tanto tempo. Si tratta di Michela Tassistro, genovese e molto attiva in politica. Lei, pur avendo un profilo Twitter molto attivo, non appare mai sui social del conduttore.

La compagna di Zoro è nata il 3 settembre 1967 sotto il segno della Vergine, a Genova, dove si è laureata in Economia e Commercio. Con Diego Bianchi ha avuto una figlia, Anita, venuta al mondo nel 2003.

Chi è Michela Tassistro?

Nata il 3 settembre 1967 (Vergine), è genovese e ha una laurea in Economia e Commercio. Lavora presso l’Istituto per lo Studio delle Macromolecole (ISMAC) di Milano. Pur essendo molto attiva su Twitter, si conoscono molti pochi dettagli sulla sua vita privata. Si sa che Michela Tassistro è molto attiva nel sociale: è vicepresidente di un’associazione a sostegno delle donne nella loro attività professionale, politica e sociale (EMILYGURIA).