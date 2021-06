Con l’arrivo della bella stagione, cresce la voglia di viaggiare e rilassarsi. Le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19 si stanno man mano assottigliando, consentendo la ripresa degli spostamenti. La rivista britannica Time Out ha deciso di venire in soccorso di tutti i viaggiatori indecisi o ancora senza meta, stilando la classifica delle 10 strade più cool del mondo. Un itinerario variegato e in grado di soddisfare tutte le esigenze, in cui spicca tuttavia l’assenza dell’Italia.

Per stilare la classifica, i redattori del magazine inglese hanno raccolto le informazioni fornite da 27mila cittadini di tutto il mondo, in tema di bar, ristoranti, offerte culturali e movida notturna. Il team ha, inoltre, esaminato il modo in cui ogni strada coltiva un sentimento di comunità. È la prima volta che la rivista si concentra sulle strade, dato che è nota per produrre una rassegna annuale dei quartieri più cool del mondo. Nel 2020, in 35esima posizione, Porta Venezia, a Milano, era l’unico a rappresentare il nostro Paese.

Le dieci strade più cool del mondo per Time Out

1- Melbourne, Smith Street

In cima alla lista si trova l’australiana Smith Street, vivace arteria di Melbourne nota per i negozi indipendenti, i locali con musica dal vivo e gli ottimi ristoranti. È il luogo ideale anche per trovare eventi e serate a tema Lgbt+. Le grandi catene di fast-food si alternano ai piccoli locali: fra i più gettonati, Above Board, cocktail bar con solo dodici posti a sedere gestito da Hayden Lambert che, intervistato dalla Cnn, ha dichiarato che «La zona è un crogiolo di cultura e buone vibrazioni».



2- Barcellona, Passeig de Sant Joan

Al secondo posto si piazza Barcellona con la sua Passeig de Sant Joan, famosa per essere uno dei corridoi verdi più fiorenti della città spagnola. Offre piste ciclabili, ampi marciapiedi e molti posti a sedere all’aperto. Un luogo dove trascorrere le calde serate estive, magari passeggiando fra i banchi del mercato alimentare de l’Abaceria.

3- Londra, South Bank

Medaglia di bronzo per la South Bank di Londra, vivace arteria sul Tamigi. È sede del National Theatre e del Globe di William Shakespeare, entrambi pronti per le stagioni teatrali estive, in attesa dell’allentamento delle restrizioni dovute al Covid-19. Questa passerella londinese è nota per le suggestive vedute sulla Cattedrale di St. Paul situata dall’altra parte del fiume, oltre che per le delizie alimentari garantite da bar all’aperto e al chiuso.

4- L’Avana, San Isidro

Ai piedi del podio si piazza poi San Isidro, centrale strada di L’Avana, capitale di Cuba. Nei profondi vicoli della città vecchia, fra rampicanti e stendini, il quartiere brilla di migliaia di colori. Tra i locali, il più noto è il bar e ristorante Yarini Habana, dedicato ad Alberto Yarini. Tappa obbligata rappresenta la Galería Taller Gorría con spettacoli che coinvolgono tanti artisti emergenti della scena cubana.

5- Los Angeles, Sunset Boulevard

Quinta posizione per Sunset Boulevard, fra le più celebri strade della California. Lunga ben 22 miglia, parte dalle onde del mare per abbracciare il Santuario del Lago della Self-Realization Fellowship e attraversare una vegetazione lussureggiante e abitazioni esclusive. Abbondano bar etnici, storici café e bizzarri minimarket, tra cui il noto Time Travel Mart.

6- Rotterdam, Witte de Withstraat

Segue la Witte de Withstraat, fra le arterie principali di Rotterdam, in Olanda. Gallerie d’arte, ristoranti e discoteche all’ultimo grido attirano ogni notte migliaia di giovani. Fra le attività consigliate da Time Out c’è sicuramente una visita al Worm, complesso artistico che organizza regolarmente anche serate rap olandesi.

7- San Paolo, Rua Três Rios

Settimo posto per Rua Três Rios, situata nel centro di Bom Retiro, uno dei quartieri più famosi di San Paolo, in Brasile. A pochi minuti dal museo Pinacoteca, la strada ospita da generazioni le famiglie emigrate in Sud America, in particolare italiani, greci, boliviani e coreani. Un mix di colori e occasioni di svago, fra buon cibo, arte e musica, senza lasciarsi sfuggire i suggestivi negozi di tessuti, dove poter conoscere i giovani designer della zona.

8- Singapore, Haji Lane

All’ottava posizione c’è la prima città asiatica, Singapore. La sua Haji Lane è definita da Time Out come un posto «curioso», miscuglio di vintage e innovazione, cuore pulsante del quartiere Kampong Gelam. La vibrante atmosfera si ritrova in ogni locale della zona, tra cui si segnalano il Singapura Club e la Piedra Nigra, oltre alle torte stravaganti e appena sfornate di Windowsill Pies.



9- Lisbona, Rua Rodrigues de Faria

Nona posizione per Lisbona e la Rua Rodrigues de Faria. Fiancheggiata da ristoranti, negozi, studi espositivi, spazi di coworking e popolata da ogni espressione di arte di strada, ospita anche uno dei luoghi più amati dai lettori di tutto il mondo. Ler Devagar significa “leggi attentamente” e contiene, nei suoi due piani, decine di migliaia di libri di ogni genere.

10- Buenos Aires, Calle Thames

Al decimo posto invece si piazza Calle Thames, a Buenos Aires, Argentina. Animata arteria che collega l’elegante Palermo con il più spigoloso Villa Crespo, è conosciuta per le sue cucine indipendenti e le sue pozze d’acqua, molte ospitate in edifici ristrutturati di recente. Steakhouse, churros e tacos sono un must della zona, prima di fare un salto da Tres Monos, autore dei migliori cocktail al mondo.