Le nuove tratte ferroviarie che saranno inaugurate in Europa nel 2022

Se non siete amanti degli aerei o temete il volo, non preoccupatevi. In Europa, gli ultimi mesi hanno visto la nascita di numerose nuove tratte ferroviarie in grado di collegare luoghi interni di un Paese o più Stati confinanti. Su tutte spicca la Milano – Parigi che, da dicembre 2021, consente di raggiungere la capitale francese dall’Italia in sole sette ore a bordo di un treno Frecciarossa. Accessibile anche il prezzo, dato che un viaggio di sola andata costa intorno a 55 euro. L’offerta di Ferrovie dello Stato è però solo una delle opzioni disponibili in Europa. Ecco una lista delle migliori secondo la Cnn, fra quelle di recente apertura e quelle che vedranno l’alba nei prossimi mesi.

LEGGI ANCHE: I dieci treni più veloci del mondo

Ferrovie, 10 nuove tratte in Europa per le vacanze 2022

1. Vienna – Parigi, un viaggio sulle orme dell’Orient Express

Lo scorso dicembre la compagnia autriaca ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) ha inaugurato una nuova tratta per il suo treno Nightjet che collega Vienna a Parigi. Seguendo le orme dell’antico Orient Express che ha affascinato anche Agatha Christie, attraversa anche Salisburgo, Monaco e Strasburgo. Il viaggio dura 14 ore e parte alle 19,40 dalla capitale austriaca per arrivare alle 9,42 del giorno dopo in Francia. È disponibile tre volte a settimana e ha un costo che parte da 89 euro.

2. Amsterdam – Zurigo, il treno notturno fra Olanda e Svizzera

Un treno Nightjet austriaco collega anche Amsterdam a Zurigo, l’Olanda alla Svizzera. Durante il viaggio di 12 ore esatte è possibile attraversare diverse stazioni tedesche tra cui Colonia, Bonn e Francoforte, dove è presente anche una coincidenza per raggiungere l’aeroporto. Solo in seguito si giunge in terra elvetica per passare da Basilea e proseguire fino al capolinea. La partenza quotidiana è alle 22 da Zurigo e il costo parte da 119 euro.

3. Madrid – Barcellona, l’alta velocità a basso costo

Come ha spesso riportato la Cnn, la Spagna non eccelle nel settore dei trasporti, tanto che spostarsi da una città all’altra può a volte richiedere diverse ore. Ecco perché è il caso di accogliere con piacere l’arrivo di due nuove tratte ferroviarie a basso costo che collegano la capitale Madrid con Barcellona. Si tratta di Ouigo e Avlo che, da settembre, effettuano la rotta fermando anche nelle città intermedie di Saragozza e Terragona, proseguendo anche per Figueres. Il viaggio dura solo 2 ore e mezza e ha un costo di appena 19 euro.

4. Genova – Napoli, Italo collante tra Liguria e Campania

«Potrà anche essere la sesta città più grande d’Italia, ma Genova è scarsamente collegata con il resto del Paese». Così la Cnn ha definito i collegamenti del capoluogo ligure con il resto della penisola prima che Italo realizzasse una nuova tratta ferroviaria. Il convoglio attraversa anche Milano e Roma prima di approdare in Campania dopo sei ore e 45 minuti, risparmiando quasi un’ora e mezza rispetto al passato. Il treno parte alle 6.08 del mattino da Genova e ha un costo di 54 euro.

5. Vienna – Cluj, il viaggio verso la Transilvania che costeggia le rive del Danubio

Dallo scorso dicembre è disponibile una rotta che collega Vienna a Cluj-Napoca, città della Romania nord-occidentale e capitale non ufficiale della Transilvania. Per ammirare le strade acciottolate e seguire le orme del conte Dracula però bisogna prima superare un viaggio di 11 ore che si snoda fra Austria, Ungheria e Romania, costeggiando il Danubio e fermando anche a Budapest. Il prezzo, purché si prenoti con un paio di settimane di anticipo, non è alto, dato che si possono trovare biglietti a soli 27,90 euro.

6. Londra – Edimburgo, l’alternativa low cost alle compagnie aeree

Sulla rotta che collega Londra a Edimburgo è disponibile da ottobre il servizio Lumo, un’alternativa a basso budget alle compagnie aeree. Una vera innovazione per la rete ferroviaria britannica che, come ricorda la Cnn, ha la fama di essere particolarmente costosa. Oggi è infatti possibile, per tre volte al giorno, viaggiare a bordo di un treno comodo al costo di sole 20 sterline (circa 24 euro), purché si prenoti con un paio di mesi di anticipo. Altrimenti il prezzo medio si aggira intorno alle 41 sterline, poco meno di 50 euro.

7. Cuneo – Nizza, la ferrovia delle meraviglie dalle Alpi alla Costa Azzurra

Cuneo – Ventimiglia – Nizza è fra le 10 migliori tratte ferroviarie del mondo e grazie al FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) è nota anche come Ferrovia delle meraviglie. Si tratta di un percorso di circa 100 chilometri che attraversa le Alpi piemontesi e scende fino al livello del mare per raggiungere la Costa Azzurra con dislivelli di quasi 1000 metri. Attiva da quasi due secoli, è tornata pienamente in funzione solo lo scorso 21 dicembre dopo l’ultimazione dei lavori di restauro a seguito di una tempesta.

8. Ancona – Fabriano, il treno turistico su una ferrovia a binario unico dell’800

L’Italia vanta una ricca offerta di treni turistici per tutta la penisola. Nel settembre 2021 è stato lanciato quello che collega Ancona a Fabriano, la patria medievale della carta. Il viaggio su una ferrovia a binario unico dell’Ottocento attraversa gli Appennini e la valle di Cesano, fino a raggiungere le località di Sassoferrato e Pergola prima di fare nuovamente ritorno sulla costa marchigiana. Il tour dura due ore, ma al momento non sono disponibili posti per nessuna data utile.

Una nuova tratta ferroviaria 🛤️ per il progetto di Fondazione FS Binari senza tempo 🚂: la Ferrovia subappennina italica nella Valle del Cesano, tra le colline delle #Marche. Si viaggia 🎒 il #24ottobre da #Ancona a #Pergola, città delle 100 ⛪️ chiese 👉 https://t.co/L3jaVN4wMP — La Freccia Magazine (@LaFreccia_Mag) October 4, 2021

9. Palermo – Messina, un’opera attesa anni

Da Palermo a Messina passando per Catania. A bordo di un Frecciabianca è possibile così andare dal capoluogo di regione alla costa dello Stretto attraversando l’intera isola, con tappe a Caltanissetta, Enna e Catania. Al netto dei proclami, il Frecciabianca è il primo convoglio ad alta velocità attivo nella Regione, il servizio non è ancora eccellente ed è stato oggetto di diverse critiche. L’obiettivo è percorrere l’intera tratta in due ore. Il prezzo dei biglietti parte da 14,10 euro, a patto di prenotare con un paio di settimane di anticipo.

10. Le prossime aperture, dalla rotta Buxelles – Praga alla Zurigo – Roma

Il 2022 sarà però ancora ricco di nuove aperture in termine di tratte ferroviarie. Nel corso dell’estate dovrebbe arrivare un nuovo treno notturno della compagnia olandese European Sleeper che collegherà Bruxelles a Praga passando per Amsterdam. Come spiega la Cnn si partirà all’ora di cena dal Belgio per arrivare in Repubblica Ceca a metà della mattinata successiva. Sarà disponibile tre volte a settimana e ancora non sono disponibili i prezzi dei biglietti, prenotabili a partire dalla primavera. La stessa compagnia prevede il lancio nel 2023 di un’ulteriore rotta che collegherà Bruxelles con Varsavia. Una tratta di Nightjet collegherà Roma con Zurigo, mentre la spagnola Ouigo approderà in Francia per collegare Parigi a Lione con un viaggio di soli 11 euro. Infine, giugno dovrebbe essere il mese di lancio di un treno notturno che unirà l’austriaca Graz a Varsavia con scalo a Cracovia. Il viaggio dovrebbe durare all’incirca 12 ore, ma non sono ancora disponibili dettagli.