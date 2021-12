Le auto da corsa sono il sogno di tutti. Chiunque ha fantasticato, almeno una volta nella vita, di mettersi al volante di una supercar, magari decappottabile, e sfrecciare lungo le strade. Tuttavia, comprare una Bugatti Chiron, una Lamborghini Aventador o una Porsche 911 Carrera non è roba di tutti i giorni. Ecco allora qualche idea regalo per il Natale 2021, utile per alleviare la nostalgia di tutti gli amanti delle automobili. Dai classici modellini agli accessori per veri intenditori passando per i videogame e i mattoncini Lego, ce n’è davvero per tutti i gusti. Wired ha selezionato i più interessanti sul mercato, da quelli più esclusivi agli oggetti a buon mercato.

I migliori regali da fare a Natale a un amante delle automobili

1. Cuffie Lamborghini, l’accessorio hi-tech per chi ama la velocità

Trattori, poi supercar da 300 orari e ora anche accessori hi-tech. Lamborghini infatti realizza, oltre alle automobili Aventador e Urus, diversi accessori, tra cui un paio di cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore a due modalità. Si adattano perfettamente a ogni tipo di ambiente e vantano una batteria che consente una riproduzione musicale di 24 ore prima di dover essere nuovamente messa sotto carica. Il modello base è bianco, ma sul sito è possibile trovarne quattro varianti, tra cui quelle con livrea verde-nera, classici colori del marchio di Bologna. Il prezzo sul Lamborghini Store è di 571 euro.

2. Soundbar Porsche, altoparlanti in edizione limitata

Trecento watt di potenza, virtual surround-System 2.1 e due grandi scarichi cromati. Queste le caratteristiche della soundbar di Porsche che replica fedelmente la marmitta della classica 911, una delle automobili più celebri del marchio tedesco. Garantisce un sound potente e, grazie al sistema Chromecast, un vero audio multi-room, oltre al supporto per vari servizi streaming come Spotify. Il costo, sul sito ufficiale della casa, è di 3999 euro ma occorre affrettarsi, perché ne sono stati realizzati solo 50 esemplari.

3. Forza Horizon 5, il miglior videogame arcade sulle automobili

Come sottolinea Wired, Forza Horizon 5 rappresenta il miglior videogioco di guida arcade sul mercato, nonché uno dei migliori di sempre. Le tante missioni secondarie, gli obiettivi bonus e l’ottima configurazione audio e video conferiscono al titolo di Playground Games per Xbox Series S/X una longevità pressoché eterna. Il prezzo dell’edizione standard è di 59,99 euro, mentre per quella deluxe che contiene tutte le espansioni, bisogna salire a 99,99. Grazie al Game Pass, Microsoft consente di scaricarlo online alla simbolica cifra di 1 euro per PC, cui occorrerà sottoscrivere un abbonamento di 9,99 euro al mese.

4. Mario Kart Live Home Circuit, il divertimento per tutta la famiglia

Durante le feste, Mario Kart Live Home Circuit rappresenta uno dei giochi più spassosi per passare il tempo assieme a tutta la famiglia. Uscito il 16 ottobre 2020, richiede inventiva e voglia di mettersi in gioco. Sebbene l’app sia disponibile gratuitamente sullo store di Nintendo, richiede prima l’acquisto di una macchinina telecomandata (88 euro su Amazon). Per quanto riguarda il circuito, occorrerà sfruttare l’ambiente a propria disposizione per creare chicane, lunghi rettilinei e tornanti all’ultima staccata. Sincronizzando l’app alla macchinina, basterà imbracciare il proprio Nintendo Switch e iniziare a guidare. Infatti il software si occuperà, dopo aver memorizzato il vostro tracciato, di creare persino i cordoli del circuito.

5. Lego Technic Bugatti Chiron, automobili dettagliate in scala 1:8

Non sarà la vera Bugatti Chiron – il modello reale costa 2,5 milioni di euro – ma la versione di Lego Technic è in grado di far brillare gli occhi di chiunque. Si tratta della trasposizione fedele con 3599 mattoncini, capaci di dare vita a una scala 1:8 lunga ben 56 centimetri, larga 25 e alta 14. La fedeltà dell’azienda danese è stata maniacale, tanto che sono stati riprodotti anche l’ala posteriore e i cerchi a razze con logo Bugatti, uniti agli pneumatici a basso profilo. Dettagliate anche le aree interne, come il cambio a 8 rapporti e il motore V16 con tanto di pistoni mobili. Il prezzo è di 375,69 euro ed è disponibile anche su Amazon.

6. Mega Tesla Cybertruck, un pick-up da 3000 mattoncini

Elon Musk, con la sua Tesla, ha pensato anche agli amanti dei pick-up. È infatti disponibile Cybertruck, auto da 69 mila dollari dall’aspetto incredibilmente futuristico. Mega, competitor della Lego nel campo dei mattoncini da costruzione, ne ha realizzato una versione da 3 mila pezzi, acquistabile su Amazon al prezzo di 299,99 euro. Il modellino segue alla lettera il design della versione reale, con pneumatici regolabili, vetri blindati e vani personalizzabili. Realistica anche la meccanica interna, che nell’assemblaggio è in grado di svelare alcuni misteri dei veicoli ad alimentazione elettrica.

7. Simulatore Qubic System QS-S25 Ultimate 6DOF, il lusso del realismo professionale

Per acquistarlo, è necessario fare una scelta fra lui e una vettura di classe media. Il simulatore Qubic System QS-S25 Ultimate 6DOF infatti costa la bellezza di 18999,99 sterline, ossia circa 22 mila euro. In pratica, allo stesso prezzo è possibile acquistare una Volkswagen Golf modello base. Il prezzo alto però si spiega con la grande quantità di accessori a disposizione che, una volta entrati, garantiscono un’esperienza di guida sportiva pari a quella delle vere automobili da competizione. Progettato per uso professionale, offre la sensazione di trame stradali, velocità, feedback sull’interazione delle sospensioni, vibrazioni del motore e dinamica delle automobili, per un’esperienza a dir poco coinvolgente.

8. Volante Thrustmaster Ferrari SF1000 Edition, per sentirsi come Leclerc o Sainz

Il mondiale di Formula 1 è finito e, anche in questa stagione, non c’è stata gloria per la Ferrari. Chi ha nostalgia delle emozioni della pista può però consolarsi con il volante Thrustmaster Ferrari SF1000 Edition. Si tratta di una replica fedele delle monoposto di Charles Leclerc e Carlos Sainz, con ben 25 pulsanti capaci di attivare 69 tipi di impostazioni differenti. La placca centrale è in fibra di carbonio, mentre le varie manopole e palette consentono di adoperare cambio, freni e incidenza della ali. Il prezzo è di 349,99 euro, cui occorre aggiungerne 189 per una pedaliera Thrustmasters T-LCM e 39,99 per il videogame F1 2021.

9. Apple AirTag, l’accessorio per non perdere più le chiavi dell’auto

Solo 11 grammi di peso e grande appena quanto una moneta da 2 euro, però fondamentale per non perdere più le chiavi della macchina. Se anche voi avete il problema, ogni volta che ne avete bisogno, di non riuscire a trovare le chiavi dell’automobile, allora l’Apple AirTag è proprio ciò che fa al caso vostro. Il lato metallico vanta il logo della Mela di Cupertino, mentre l’altro in plastica è completamente personalizzabile tanto che è possibile incidere una parola di quattro lettere o simboli al momento dell’acquisto. Il prezzo sul sito di Apple è di 35 euro, mentre su Amazon è possibile comprare un kit da quattro a 99 euro.

10. Portafogli Wallet Werks, per avere le automobili sempre in tasca

I portafogli sono fra i regali più comuni che si trovano sotto l’albero. Sono comodi, sempre utili e accessibili per tutte le fasce di prezzo. Wallet Werks però ha pensato a una vera chicca per gli amanti delle quattro ruote, grazie ad alcuni prodotti realizzati con gli stessi tessuti degli interni delle automobili. Sul sito ufficiale è possibile comprare, al prezzo di 45 dollari, il BMW M-Technic, il Volkswagen Golf GTI e il Subaru STI con pelle di alcantara blu. C’è spazio per sei tessere, 2 tasche nascoste per carte di credito o ricevute e bordi arrotondati che non si sbiadiscono con l’utilizzo.