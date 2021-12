Canto Natale

Grandi classici o nuove uscite, chicche sconosciute o brani noti in tutto il mondo. La musica è un ingrediente fondamentale del Natale, in tutte le sue forme. Che si tratti di intense tracce rock o di ballate sentimentali, c’è una canzone perfetta per chiunque. Per Natale hanno realizzato brani tutti i grandi, da Elvis a Celine Dion, passando per Johnny Cash, James Brown, Big Crosby e Coldplay. Il 2021 ha invece portato con sé Merry Christmas di Ed Sheeran ed Elton John e Christmas Love di Justin Bieber, sbarcato online la scorsa settimana.

Chiunque, poi, ha canticchiato almeno una volta «A Natale puoi, fare quello che non puoi fare mai», il famoso jingle di Francesco Vitaloni, interpretato in originale dalla piccola figlia Alice. E ancora come dimenticare All I Want for Christmas is You di Mariah Carey o Last Christmas degli Wham! con la voce del compianto George Michael, scomparso proprio il giorno di Natale del 2016. E ancora, fra i cult ci sono Christmas di Michael Bublè, il capolavoro di John Lennon Happy XMas (War is Over) e Let it Snow di Frank Sinatra. Per non dimenticare Do they know it’s Christmas, brano corale del 1984 composto da Bob Geldolf. Fino a giungere agli intramontabili Jingle Bells Rock e Santa Claus is Coming to Town, di cui vi sono decine di versioni.

Se però siete stanchi di sentire sempre le stesse strofe e quest’anno volete scoprire qualche brano meno presente nelle stazioni radio e in casa degli amici, ecco qualche consiglio.

Leggi anche: I film di Natale da guardare durante le feste

Dieci canzoni di Natale da ascoltare oltre ai grandi classici

1. Queen Thank God it’s Christmas, il Natale secondo Freddie Mercury

Freddie Mercury & Co. nel 1984 pubblicavano Thank God it’s Christmas, brano uscito come singolo e poi incluso nell’LP Complete Vision dell’anno successivo. Niente campanelle festose o cori familiari, la canzone parla di un anno lungo e pieno di sofferenze, che trova però conforto grazie all’arrivo del Natale. Un po’ quello che si spera accada con il Covid-19.

2. AC/DC Mistress for Christmas, gli auguri dell’hard rock

Decisamente più goliardico Mistress for Christmas, brano del 1990 della rock band AC/DC. Parte dell’album The Razors Edge, dodicesimo in studio e contenente la ben più celebre traccia Thunderstruck, racconta il desiderio da parte del protagonista di un’amante per trascorrere un Natale in compagnia e pieno di passione. Un brano con sonorità forti e decise per gli amanti dell’hard rock.

3. Bob Dylan Must Be Santa, il Natale del premio Nobel

Fra i brani che hanno avuto, nel corso della storia musicale, più interpretazioni c’è Must Be Santa. La traccia, realizzata nel 1960 da Hal Moore e Bill Fredericks, è stata cantata anche da Bob Dylan. Il premio Nobel per la letteratura del 2016 ne ha inciso una propria versione nel 2009 per il suo album natalizio Christmas in the Heart con 15 cover di grandi classici di Natale. Oltre alla citata Must Be Santa ci sono Adeste Fideles e Here Comes Santa Claus.

4. Ariana Grande Santa Tell Me, il pop Natale

Fra le giovani artiste più attive nel ramo delle canzoni di Natale c’è Ariana Grande. La popstar americana di origini siciliane ha infatti pubblicato nel 2014 il brano Santa Tell Me, in cui chiede a Babbo Natale di rivelarle se l’uomo dei suoi sogni la ami davvero o meno. L’ex volto per Nickelodeon dell’imbranata Cat Valentine ha poi pubblicato tre anni fa il singolo Thank u, Next con ambientazione natalizia e l’anno scorso è comparsa accanto a Mariah Carey e Jennifer Hudson nella nuova versione di Oh, Santa!.

5. Robbie Williams Can’t Stop Christmas, i tre dischi dell’artista britannico

Fra i tanti artisti che hanno deciso di dedicare un intero album al Natale c’è anche Robbie Williams. L’artista inglese, nel 2019, ha pubblicato The Christmas Present, un lavoro in tre dischi da 12 tracce con quattro bonus. Fra le collaborazioni, anche Bryan Adams, Rod Stewart e Tyson Fury. Il secondo estratto dell’album è stato Can’t Stop Christmas, suo personale messaggio di auguri di Natale, nato, come ha dichiarato lo stesso Williams, da una personale richiesta di sua moglie.

6. Jonas Brothers Like It’s Christmas, il ritorno delle boy band

Hanno infiammato i teenager per tutta la prima decade degli anni 2000. Dopo la loro separazione nel 2013, sono tornati nel 2019 con un nuovo album e ovviamente un singolo dedicato al Natale. Stiamo parlando dei Jonas Brothers, una delle boy band più celebri degli ultimi tempi. I fratelli Joe, Nick e Kevin hanno infatti pubblicato l’8 novembre 2019 Like it’s Christmas, brano che unisce l’immagine di una città innevata e addobbata per Natale ai sentimenti di amore e fratellanza reciproca.

7. Stevie Wonder Someday at Christmas, un classico he ha ispirato Michael Jackson

Nell’ormai lontano 1967, la leggenda del Michigan Stevie Wonder pubblicava il suo primo album di Natale, Someday at Christmas, contenente anche il singolo omonimo uscito l’anno prima. La canzone divenne immediatamente un grande classico di Natale, tanto che nel corso degli anni diversi artisti ne hanno inciso una propria versione, tra cui anche i Jackson 5 di Michael Jackson e Justin Bieber. Di recente, nel 2015, lo stesso Wonder ne ha realizzato una cover con Andra Dray per uno spot di Apple Tv.

8. Ramones Merry Christmas (I don’t want to fight tonight), il Natale del punk rock

Il 1989 è invece l’anno di Merry Christmas (I don’t want to fight tonight), brano di Natale della band punk rock Ramones. Parte dell’album Brain Drain, l’album segna anche l’ultimo lavoro del gruppo al completo con il bassista Dee Dee, che alla fine del tour promozionale abbandonò la band per iniziare una carriera nel rap. Il breve testo racconta l’arrivo della notte di Natale, con Santa Claus, le renne e la felicità dei bambini che fanno da contraltare a una coppia in crisi. Per i coniugi sarà l’occasione per mettere da parte le ruggini.

9. Christopher Lee A Heavy Metal Christmas, l’ultimo lavoro della star di Hollywood

Ha interpretato Dracula, lo stregone Saruman e il Sith Conte Docku. Christopher Lee, scomparso nel 2015, è uno degli attori inglesi più amati dell’ultimo secolo, ma è stato anche un grande amante del metal. Accanto alla carriera cinematografica, che ha contato fino alla sua morte quasi 300 film, Lee ha realizzato anche qualche album musicale. Il più celebre è forse l’ultimo, A Heavy Metal Christmas, pubblicato nel 2013 alla bellezza di 91 anni. Fra le canzoni più interessanti Jingle Hell, personale rivisitazione del classico Jingle Bells.

10. Da Elio e Le storie tese agli Articolo 31, le canzoni italiane

Chiudiamo la lista con un paragrafo interamente dedicato alle canzoni di Natale degli artisti italiani. L’elenco è anche in questo caso ricco, ma si possono ricordare Tutte le belle canzoni di Natale caratterizzata dall’ironia di Elio e le storie tese e Le luci di Natale degli 883 con la voce di Max Pezzali. Alle festività del 25 dicembre hanno dedicato un brano anche Eros Ramazzotti (Buon Natale se vuoi), i Subsonica (Coriandoli a Natale) e gli Articolo 31 (È Natale ma io non ci sto dentro). Ha omaggiato il Natale con un intero album di cover anche Laura Pausini, Laura XMas, uscito nel 2016. Il disco contiene grandi classici delle feste. Come non citare, infine, My Christmas di Andrea Bocelli e Christmas Song Book di Mina.