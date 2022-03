Da Waze a Satispay, 10 app che semplificano la vita di tutti i giorni

Vi siete mai trovati senza denaro contante o carta di credito per pagare un conto? Tranquilli, c’è un’app che può risolvervi i problemi. Avete passato troppe ore impantanati nel traffico, perdendo così tempo prezioso durante la giornata? Nessun problema, anche per questo esiste una semplice applicazione. E che dire delle continue e snervanti telefonate dei call center a lavoro? Ebbene sì, la tecnologia può venire incontro anche in questo frangente. Insomma, oggigiorno c’è un’app per qualsiasi cosa, basta solo scaricarle facilmente dagli store e salvarle sul proprio smartphone Android o iOS.

Da Waze a Satispay, 10 applicazioni che semplificano la vita

1. Waze, l’app ideale per districarsi nel traffico

Google ed Apple Maps sono ottime per sapere dove andare in auto, ma hanno un grosso difetto: non segnalano il traffico. Troppe volte la via più veloce è anche la più intasata, tanto che pochi minuti in città possono diventare facilmente lunghe ore di attesa. Per questo esiste Waze, l’app che segnala in tempo reale incolonnamenti e incidenti grazie agli stessi utenti. Ogni membro della community può infatti notificare i rallentamenti, migliorando notevolmente la vita di chi arriverà in quel punto dopo di lui.

2. Truecaller, come dire addio alle telefonate sgradite

Un’altra app che non deve mai mancare sugli smartphone è Truecaller. Si tratta di un servizio in grado di identificare il numero di chi chiama e filtrare il mittente attraverso un ricco database di segnalazioni. Qualora si trattasse di un contatto segnalato come disturbatore – molto spesso accade con call center e telemarketing – il numero apparirà in rosso, avvisando l’utente. Inoltre, se il numero è stato registrato su Truecaller, l’app farà comparire sullo schermo il nome alle spalle del contatto anche qualora non si avesse il numero nella propria rubrica.

3. Satispay, il pagamento non è mai un problema

È italiana, invece, Satispay, una delle migliori app per pagare direttamente dallo smartphone. Pensata per chi non ama girare con molti contanti in tasca, consente di effettuare microtransazioni tramite cellulare ai negozi convenzionati oppure ai propri contatti. Per utilizzarla dopo il download occorre registrarsi e fornire indirizzo mail, carta di identità, codice fiscale e le proprie coordinate bancarie. Per quanto riguarda il pagamento, l’invio è immediato e il commerciante dovrà solo accettare la richiesta per completare il tutto. Le transazioni inferiori a 10 euro sono gratuite, mentre al di sopra richiedono una commissione di 20 centesimi.

2 million users, 25 million transactions and €300 million transactions volume. In the first semester of 2021, according to @polimi research, 1 mobile payment out of 3 was made with Satispay. We grow smarter and smarter, and we couldn’t be prouder🚀 pic.twitter.com/tRlesJ1p06 — Satispay (@satispay) October 8, 2021

4. Splitwise e Paypal, il servizio perfetto per le spese fra coinquilini

Che si tratti di una bolletta o del conto per un acquisto al food delivery, le spese fra coinquilini hanno sempre un grosso problema: nessuno ha il resto per mettersi d’accordo ed eliminare ogni debito. La soluzione si chiama Splitwise che consente di creare un gruppo in cui segnare costantemente chi ha effettuato un acquisto. Alla fine, senza patemi d’animo, ognuno saprà quanto dovrà dare al proprio amico o partner per mettere i conti a posto. Simile anche il funzionamento dell’app di Paypal, perfetta per scambiare soldi con gli amici e dividere le spese di un regalo o una cena.

5. Moovit, l’app per non perdere mai l’autobus

Pianificare gli spostamenti in città può richiedere anche molto tempo. Meglio farsi aiutare da Moovit, app in grado di definire il percorso migliore fra trasporti pubblici, taxi, biciclette e persino monopattini elettrici. Nata nel 2012 da una startup israeliana, è oggi una delle più scaricate in tutto il mondo grazie alle diverse opzioni che offre all’utente. È possibile infatti consultare gli orari di arrivo e la posizione geografica in tempo reale di autobus e metropolitane, evitando lunghe attese alla fermata.

6. Google Keep, promemoria e pensieri a portata di dito

Google Keep è una vera e propria agenda hi-tech. Una volta effettuato il download non sarà più necessario tenere a mente codici, password, avvisi, appuntamenti e persino liste della spesa. Basterà scrivere ogni cosa sui documenti dell’applicazione e consultarli quando se ne presenterà occasione. Inoltre Google Keep vanta anche il supporto al cloud, consentendo di salvare in rete i dati e recuperarli anche da altri device in ogni momento.

7. Qurami, l’app che fa la fila al posto tuo

Ridurre i tempi di attesa. Questo il dogma di Qurami, app italiana che consente di mettersi virtualmente in fila ancor prima di raggiungere l’accettazione. È, infatti, possibile, solo per municipi e ospedali convenzionati, ottenere il proprio numero in versione digitale, conoscere l’esatta quantità di persone davanti a sé e il relativo tempo di attesa stimato. Non è necessario controllare continuamente lo smartphone, in quanto Qurami invia una notifica quando si avvicina il proprio turno.

8. Svuotafrigo, un’app per ogni ricetta

Tutti vorrebbero mangiare sano oppure soddisfare una voglia di gola, ma tante volte non si hanno a disposizione gli ingredienti giusti. Svuotafrigo evita ogni problema, in quanto segue il percorso inverso. Invece di indicare cosa comprare per realizzare un piatto fornisce idee culinarie in base all’elenco dei cibi forniti dall’utente. Grazie a un database convenzionato con i migliori blog di cucina italiani, l’app è in grado di evidenziare più scelte, incentivando la creatività e allontanando ogni spreco.

9. Assistenti vocali, il compagno perfetto per risolvere i problemi

Che si tratti di Siri o di Cortana, l’assistente vocale è ormai fondamentale per la quotidianità. Supportato da smartphone con sistema Android, iOS e Microsoft, è facilmente attivabile con una parola e garantisce supporto in qualsiasi attività. Che si tratti delle previsioni meteo o della lista degli appuntamenti finanche a far partire la playlist musicale preferita, è impossibile restare delusi. Inoltre sono ottimi alla guida, dato che consentono di non staccare le mani dal volante ed effettuare una chiamata senza distrarsi dalla strada.

10. Lambo, l’archivio privato per non dimenticare nulla

Disponibile su smartphone iOS e Android, Lambo è una delle migliori app per salvare documenti su un archivio personale e sicuro. Dagli scontrini alle fatture, è possibile tenere a portata di mano ogni file in modo semplice e organizzato, senza paura di dimenticare o perdere informazioni importanti. Inoltre è possibile proteggere i dati con un codice Pin segreto e, con la versione Gold (a pagamento), si ottiene l’accesso a un cloud criptato.