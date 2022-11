Dichiarazione dei redditi, attenzione alla truffa delle false comunicazioni di anomalia

«(…) il sistema è simile, per certi versi, alla pesca a strascico: si getta una rete più ampia possibile e si cerca di raccogliere ciò che vi rimane impigliato». Così in una nota ufficiale l’Agenzia delle Entrate informa sulla truffa dell’anomalia sulla dichiarazione dei redditi. Il trucco è molto semplice per gli hacker, ma per le persone comuni è semplice sbagliare.

Dichiarazione dei redditi, truffa anomalia: come funziona

Si tratta di una tecnica di phishing, ovvero pensata per estorcere dati con una comunicazione fittizia. Usando il logo dell’Agenzia delle Entrate, gli hacker inviano email massive, dove chiedono ai malcapitati di regolarizzare subito la propria posizione, perché l’Agenzia avrebbe riscontrato irregolarità. I malcapitati che non si accorgono della truffa vanno a pagare al link indicato e hanno diversi danni. Infatti, oltre al bottino, gli hacker andranno a recuperare i dati del conto di provenienza, svuotandolo. Il rischio è anche di furto di identità.

Per le persone non addette ai lavori è molto difficile riconoscere la truffa. Infatti, per difendersi serve la dovuta attenzione. Prima di tutto, è importante non aprire la mail. L’Agenzia delle Entrate effettua le comunicazioni in cartaceo e di solito il commercialista sa quali sono i debiti in corso.

Come riconoscere la truffa

Poi, molti, preoccupati dalla comunicazione, non danno l’occhiata all’indirizzo email. Infatti, la mail dovrà essere sicuramente falsa, perché gli hacker non possono usare l’indirizzo email ufficiale, perché è univoco. Quindi, tendono a nasconderlo. In più, il testo contiene gravi errori grammaticali. Anche la firma in calce sembra un’immagine presa e incollata.

Per riconoscere la truffa, quindi, basta un po’ di attenzione. Prima di aprire la mail o di fare qualsiasi cosa, è importante contattare il proprio commercialista e capire se ci sono delle irregolarità. In ogni caso, l’ente invia eventuali cartelle in cartaceo, quindi la mail si può cancellare senza aprirla senza problemi.