Dichiarazione dei redditi, precompilata al via dal 2 maggio: regole e scadenze

Per il 730 bisognerà attendere giovedì 11 maggio. L’Agenzia delle Entrate ha introdotto delle novità per semplificare la compilazione. Sarà possibile autorizzare un familiare o contare sul supporto di un esperto in videochiamata.