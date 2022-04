Diavoli stagione 2: cast e puntate. Quando esce e dove vederlo

Sta per arrivare l’attesa stagione 2 di Diavoli, il financial thriller internazionale Sky Original distribuito da NBCUniversal Global Distribution in più di 160 territori: vediamo quando esce, dove vederlo, chi fa parte del cast e quali temi affronteranno le puntate.

Diavoli stagione 2: quando esce e dove vederlo

La nuova stagione della serie debutterà venerdì 22 aprile 2022 su Sky Atlantic e sarà possibile vederla anche in streaming su NOW o on demand su Sky. Per seguire la storia di potere, segreti e disinganni ispirata al best seller I diavoli di Guido Maria Brera (Rizzoli), tra i produttori creativi della nuova stagione, è dunque necessario essere abbonati a Sky. Grazie all’abbonamento si potrà infatti guardare sempre le puntate sia in televisione che sull’app di Sky Go.

La seconda parte della serie comprende in tutto otto episodi girati tra Roma e Londra interamente in inglese. Al centro del racconto vi sono le conseguenze della guerra che ha attraversato l’Occidente nell’ultimo decennio combattuta con le armi della finanza.

Diavoli stagione 2: cast e puntate

Oltre ai protagonisti Alessandro Borghi(nuovo CEO della New York-London Investment Bank) e Patrick Dempsy (Dominic Morgan, eminenza grigia della finanza mondiale), il cast di Diavoli 2 comprende:

Malachi Kirby, Pia Mechler e Paul Chowdhry nei panni dei Pirati, il team di trader fedelissimi a Massimo Ruggero

nei panni dei Pirati, il team di trader fedelissimi a Massimo Ruggero Lars Mikkelsen nei panni di Daniel Duval, fondatore di Subterrane

nei panni di Daniel Duval, fondatore di Subterrane Li Jun Li , che interpreta la nuova Head of Traiding della NYL Wu Zhi

, che interpreta la nuova Head of Traiding della NYL Wu Zhi Joel de la Fuente nei panni di Cheng Liwei, nuovo membro del board

nei panni di Cheng Liwei, nuovo membro del board Clara Rosager nei panni di Nadya Wojcik, nuova protetta di Dominic

Le puntate iniziali sono ambientate nel 2016, con la Brexit alle porte e le imminenti elezioni presidenziali americane. Sono trascorsi quattro anni da quando Massimo Ruggero è riuscito a sventare il piano di Dominic Morgan contro l’euro: nonostante il caro prezzo personale pagato, ha deciso comunque di rimanere CEO dell’NYL.

Nei suoi piani c’è quello di attuare una politica di acquisizioni filocinesi, per intraprendere la quale ha fatto entrare dalla Cina nuovi investitori e membri del team. Ma il suo vecchio mentore Dominic lo mette in guardia sul fatto che i nuovi partner di Pechino sono pronti a tradirlo per perseguire una silenziosa guerra fra Cina e Stati Uniti per il controllo tecnologico dei dati di milioni di persone: se vuole stare dalla parte giusta, dovrà quindi allearsi con lui. Tra piattaforme social, Bitcoin e 5G, Massimo si troverà a dover finalmente scegliere da che parte stare nel 2020, nel mezzo di una pandemia globale.