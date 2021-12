Diana Del Bufalo, bufera social per le dichiarazioni no-vax

I no-vax hanno una nuova sostenitrice vip. Si tratta di Diana del Bufalo che è riuscita a scatenare, nelle scorse ore, un polverone a causa di una diretta social nella quale sosteneva tesi contro il vaccino e a favore della resistenza alle regole contro il Covid. La ex concorrente di Amici e oggi affermata attrice ha infatti espresso un’opinione negativa nei confronti dei vaccini anti Covid-19.

Risposta a chi le scriveva “Ti rendi conto di cosa stai dicendo?” pic.twitter.com/CFXQWW9rpy — Domenico Marocchi (@domenicomarock) December 30, 2021

Cosa ha detto Diana Del Bufalo

A segnalare la sua tesi sono stati in tanti che se la sono presa con la sua opinione ritenuta sconsiderata. Il giornalista Domenico Marocchi, volto di punta di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone ha ad esempio scritto: «Diana Del Bufalo in una diretta delirante ha detto che non si vaccina perché le è stato sconsigliato, si fida del suo istinto e “vuol fare esperienza”. Dove, in terapia intensiva? Pessima. (come si può dare credito a una tizia così mentre i vaccini ci stanno salvando la pelle?)»

Diana Del Bufalo in una diretta delirante ha detto che non si vaccina perché le è stato sconsigliato, si fida del suo istinto e “vuol fare esperienza”.

Dove, in terapia intensiva?

Pessima.

(come si può dare credito a una tizia così mentre i vaccini ci stanno salvando la pelle?) — Domenico Marocchi (@domenicomarock) December 30, 2021

Del Bufalo, mi fido del mio istinto

La Del Bufalo ha dichiarato che lei non si vaccinerà perché le è stato sconsigliato, perché si fida del suo istinto e vuole fare esperienza.

L’attrice, dopo la diretta, ha risposto anche a chi l’ha attaccata per queste dichiarazioni. «Ma perchè, lo sto evitando, cosa volete sapere, ditemi? Perché dobbiamo parlare ancora del vaccino?» ha commentato la Del Bufalo. L’attice, in realtà, non è nuova a dichiarazioni forti e controcorrente e spesso ha cercato di provocare follower e fan con tesi impopolari, questa volta, però, in tema Covid, ha scatenato l’ira di tanti seguaci.