Diamond League stasera su Rai3: l’atletica leggera a Oslo senza Jacobs

Dopo il Golden Gala romano, l’atletica leggera fa tappa in Norvegia. Stasera 16 giugno, in diretta alle 20 su Sky Sport Uno e in chiaro su Rai3, andrà in onda la tappa di Oslo della Diamond League, sesto appuntamento del circuito internazionale di gare. Nulla da fare per Marcell Jacobs, assente anche oggi per i continui fastidi muscolari. Il velocista italiano e campione olimpico sarebbe dovuto tornare a gareggiare nei 100 metri, ma ha dovuto alzare ancora una volta bandiera bianca. A rappresentare l’Italia ci saranno Dalia Kaddari nei 200 metri piani e Paolo Dal Molin nei 110 metri ostacoli. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito della Rai o tramite le app RaiPlay e SkyGo.

Diamond League, i protagonisti della tappa di stasera 16 giugno 2022 su Sky Sport Uno e Rai3

Occhi puntati sugli azzurri Dalia Kaddari e Paolo Dal Molin. La velocista cagliaritana sarà in pista per i 200 metri piani, di cui è stata campionessa europea Under 23 nel 2021. Cercherà di migliorare il suo record personale di 22.64 secondi, ma dovrà vedersela con grandi stelle di categoria. In corsia ci saranno infatti la danese Ida Karstoft, la polacca Martyna Kotwila, l’olandese Jamile Samuel e la francese Gémina Joseph. Dal Molin invece contenderà i 110 a ostacoli allo statunitense Devon Allen, che pochi giorni fa ha sfiorato il record del mondo con uno straordinario 12.84.

Nonostante l’assenza di Marcell Jacobs, star della serata saranno i 100 metri maschili. Protagonista della gara sarà il canadese André De Grasse, medaglia d’oro nei 200 metri a Tokyo 2020. Accanto a lui ci saranno il britannico Reece Prescod, il ghanese Benjamin Azamati e Akani Simbine, che correrà per il Sudafrica. Grande attesa anche per il salto con l’asta, dove sarà di scena il fenomeno svedese Armand Duplantis, che proverà a limare nuovamente il record mondiale. Impossibile non citare l’olandese Femke Bol che, nei 400 ostacoli, proverà a riscrivere la storia dopo l’inarrivabile tempo sui 300 metri fatto segnare qualche giorno fa. Miltiadis Tentoglou cercherà nuova gloria nel salto in lungo dopo la vittoria ai Giochi Olimpici, ma dovrà vedersela con lo svizzero Simon Ehammer. Sul miglio c’è grande attesa per il norvegese Jakob Ingebrigtsen. Infine, Valarie Allman e Sandra Perkovic duelleranno per la vittoria nel lancio col disco.