DIA 1991 – Parlare poco Apparire mai, stasera su Rai3: cos’è la direzione investigativa antimafia

Stasera, alle 21,20 su Rai3, andrà in onda in prima visione DIA 1991-Parlare poco Apparire mai, documentario di Diana Ligorio con la regia di Leonardo Dalessandri. Il progetto sarà trasmesso in occasione dei trent’anni dalla fondazione della Direzione Investigativa Antimafia, ispirata da un’idea di Giovanni Falcone. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

DIA 1991, anticipazioni del docu stasera 29 ottobre 2021 su Rai3

L’opera di Falcone e le parole di Ayala

«Non è una fiction e non è un documentario», ha spiegato l’autrice Ligorio in occasione della proiezione in anteprima a Roma. «Ripercorre la lotta alle mafie nei 30 anni di storia della DIA e la storia degli investigatori che hanno lavorato nell’ombra, invisibili come i latitanti che seguivano». Dalla cattura di Leoluca Bagarella all’inchiesta Olimpia sulla ‘ndrangheta, fino all’arresto di Francesco Schiavone Sandokan. DIA 1991-Parlare poco Apparire mai pone al centro della narrazione «gli uomini, non i vertici». Esponenti della Polizia, dei Carabinieri e di tutte le forze dell’ordine che si sono battute e continuano a battersi per un Paese libero dalle mafie.

Le operazioni investigative della DIA, la storia della lotta alle mafie dal 1991, attraverso la voce dei veri agenti operativi che le hanno realizzate: 4 storie, 10 voci narranti e la memoria di Falcone. "DIA 1991. Parlare poco Apparire mai" questa sera alle 21.20 su #Rai3. pic.twitter.com/u0hHEOimk7 — Rai3 (@RaiTre) October 29, 2021

Fra gli interventi, anche quello del magistrato Giuseppe Ayala, il quale racconta il peso e l’importanza che ha avuto Giovanni Falcone per la nascita dell’istituzione, ricordandone le gesta e gli ideali che hanno ispirato generazioni di investigatori e uomini di legge. «Falcone, dico una cosa assolutamente ovvia, è stato un grande innovatore», ha aggiunto Ayala all’anteprima del progetto. «Purtroppo ha per questo pagato con la vita, poiché nella logica aberrante dei criminali questo è il prezzo da pagare».

Le immagini di Capaci e le gesta delle forze dell’ordine

A 29 anni dalla strage, il film mostra per la prima volta le immagini girate pochi minuti dopo l’attentato di Capaci. Scene forti che ancora oggi commuovono e turbano, ma allo stesso tempo motivano. Non solo Ayala. Sono dieci le voci coinvolte, le quali raccontano quattro storie diverse che hanno tutte come punto in comune la figura di Giovanni Falcone. Gli investigatori percorrono così le strade di città come Palermo, Reggio Calabria e Napoli per ricordare com’erano negli Anni Novanta e come sono oggi. Un modo per raccontare anche se stessi, quei volti che si celano dietro ai passamontagna scuri che nascondono persone piene di orgoglio, volontà e tenacia.

La Direzione Investigativa Antimafia festeggia oggi 30 anni di onorata carriera. Nacque infatti il 29 ottobre 1991 grazie a un decreto legge durante il governo Andreotti ispirato da un progetto di Giovanni Falcone. Unisce in sé tutte le forze dell’ordine italiane – Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza – nella lotta alla criminalità organizzata, sul modello dell’FBI americana. Dal 2013, vi fa parte anche la Polizia penitenziaria.