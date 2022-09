Di Maio che vola come Dirty Dancing, Letta a piedi e il peggio della settimana elettorale

Se non avete visto neanche un meme sull’argomento, probabilmente vivete su Marte. Altrimenti basta un social, uno qualunque, per essere incappati nel video più imbarazzante, per distacco, di questa penultima settimana di campagna elettorale. Ce l’abbiamo quasi fatta, fra poco sarà tutto finito. Intanto però ci toccano ancora scivoloni, gaffe e la solita gara a chi si copre più di ridicolo. Tag43 ha raccolto ancora una volta il peggio, partendo appunto da “quel” video.

Vola l’Ape Maio: la posa cringe sostenuta dai camerieri a Napoli

Non poteva che essere lui, Luigi Di Maio, il vincitore incontrastato di questa puntata. Eccolo, il siparietto cringe (o “gringe”, come ha scritto il Fatto Quotidiano provando a spiegare cosa significasse la parola “cringe”, rendendosi a sua volta cringe): ospite della celebre trattoria da Nennella a Napoli, nei Quartieri spagnoli, si è fatto sollevare dai camerieri in posizione da volo acrobatico di Johnny e Baby, protagonisti del film Dirty Dancing, interpretati dagli attori Patrick Swayze e Jennifer Gray. Prima la scenetta aveva come colonna sonora una canzone neomelodica, poi sono partite propio le note di The time of my life. Ad avversari e detrattori non è parso vero poter sfruttare quell’assist a porta vuota per sfottere l’ex grillino: c’è chi ha ricordato l’ape simbolo del suo nuovo partito, Impegno civico, dicendo che l’Ape Maio è pronto a volare fuori dal parlamento, o chi, come Matteo Salvini, si è chiesto se è così che il ministero degli Esteri lavora per fermare la guerra in Ucraina. Doveva essere un’operazione simpatia, forse, è finita per trasformarsi in un volo turbolento. Occhio all’atterraggio, la mattina del 26 settembre, perché potrebbe essere brusco.

Ecco come il ministro degli Esteri lavora per fermare la guerra… pic.twitter.com/yAvnTsSdRF — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 14, 2022

Che Coraggio a fare un video del genere

Di coraggio di sicuro ne hanno, e da vendere, per fare quel tipo di canzoncina elettorale. Da una settimana Coraggio Italia di Luigi Brugnaro, uno dei partiti dentro Noi moderati, incastonati in quel complicato logo che fa venire il mal di testa per i troppi cerchi, ha lanciato un video per dare lo sprint alla sua campagna. Solo che sembra un cartone animato per ragazzini, con un ritornello dance discretamente fastidioso, che ti entra in testa e non se ne va più dopo un paio di ascolti. Il sindaco di Venezia l’ha presentato in modo entusiasta sui social: «La nostra canzone con la speranza che i sogni dei bambini si possano realizzare… tutto rappresentato in una bella invenzione di cartone animato». Contento lui. Ma poi ha fatto anche di peggio, pubblicando un video su TikTok in cui balla con quella canzone in sottofondo. E alla fine dice, in dialetto veneto: «Ce la possiamo fare, ragazzi». Ma quei ragazzi che li guardano penserebbero di sicuro il contrario: «No, questi non ce la possono fare».

Rita Dalla Chiesa, meglio fare un ripassino di geografia

Altro che conoscere il territorio. Ecco i risultati dell’essere catapultati in qualche seggio lontano solo perché così ha scelto il partito. Rita Dalla Chiesa è candidata per Forza Italia al collegio di Bari-Molfetta, dove è capolista nel listino per il proporzionale e al collegio uninominale. Peccato che abbia dimostrato di non conoscere nulla di quelle zone. Lei (o meglio, diciamo il suo sbadato social media manager) ha postato un messaggio modalità guida turistica: «Vi faccio conoscere Giovinazzo. Città di mare, di opere d’arte, di cultura e di giovani con grandi speranze». Peccato che le foto erano di Molfetta, non di Giovinazzo. Quando gliel’hanno fatto notare, era troppo tardi, e così la campagna elettorale su questo svarione l’hanno fatta gli altri, quelli del Movimento 5 stelle: «Rita quando vuoi sapere qualcosa su Molfetta, Giovinazzo e paesi limitrofi siamo a disposizione. A differenza tua qui siamo nati e cresciuti».

Letta e la mobilità (in)sostenibile

Mentre Giorgia Meloni ha tappezzato le città con i suoi faccioni e la scritta “Pronti”, Enrico Letta ha risposto con una specie di “partenza, via!” ed è salito a bordo di un veicolo elettrico, solo che questo l’ha lasciato a piedi. Non il massimo del significato metaforico proprio alla fine di una campagna elettorale, quando parti tutto carico e finisci in mezzo a una strada. Il problema infatti è stato che il Mercedes-Benz Sprinter di vecchia generazione aveva un’autonomia di soli 150 chilometri e durante il tragitto da Alessandria a Torino (e ritorno) non è bastata una sola ricarica del mezzo. Figuraccia? Lo staff di Letta ha provato a rigirare la frittata dicendo che era tutto voluto per «attirare l’attenzione sui problemi della mobilità sostenibile, denunciando la carenza di piazzole per la ricarica sulle strade del nostro Paese» (ma certamente, a quando un bel turno di 12 ore in un ristorante a 2 euro l’ora per denunciare il lavoro sottopagato? Si attendono politici volenterosi). Ci aveva comunque pensato Carlo Calenda a elevare la discussione entrando nel merito del futuro elettrico, con un commento sul tema della mobilità proprio sotto il post del bus di Letta: «Ammazza che brutto».