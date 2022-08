Di Maio: «Renzi e Calenda due estremisti che aiutano la destra»

Luigi Di Maio, intervistato dal Corriere della Sera, ha deciso di parlare in merito ai suoi rivali politici Renzi e Calenda. Inoltre, il politico ha espresso il suo pensiero in merito al suo nuovo partito Impegno civico. Ecco quali sono state le sue parole.

Le parole di Luigi Di Maio su Renzi e Calenda

Parlando del Terzo Polo, vale a dire dell’unione non ancora nata su Renzi e Calenda, Di Maio ha detto: «Non è un polo, è una lista solitaria. Ci sono due coalizioni, progressista e di destra e poi ci sono due solisti, Conte da una parte e Calenda e Renzi dall’altra, che non fanno altro che denigrare le persone e avvantaggiare la destra».

Su Calenda poi, il Ministro degli esteri ha continuato definendolo “bullo” e specificando: «Che sia un bullo gli italiani lo hanno capito prima di me. Siccome era disperato, perché avrebbe dovuto raccogliere le firme, si è messo con uno che gli fa orrore». Ha poi continuato affermando: «Calenda che dà lezioni di coerenza non è credibile. A novembre, a l’Aria che Tira, diceva ‘mi sono rotto di Renzi, il suo modo di far politica mi fa orrore. Sono due estremisti».

Le parole sul suo partito Impegno civico

Nel corso della sua intervista, Luigi Di Maio ha parlato anche sul suo nuovo partito Impegno civico. Al riguardo il politico ex Movimento 5 Stelle ha detto: «E’ impossibile sondare una forza politica nata da dieci giorni. Impegno civico andrà oltre il 3% e ci sarà spazio per tutti quelli che vorranno correre nelle liste. Ci poniamo come coloro che intercettano il voto moderato, con un partito fatto di proposte, pragmatismo e concretezza».

Infine, Di Maio ha parlato anche di una sua eventuale candidatura blindata a Modena: «Nei prossimi giorni decideremo. Stiamo allargando la base di Impegno civico, abbiamo fatto un patto con l’Agenda nazionale civica e con loro stiamo dando protagonismo a 200 amministratori locali. Apriamo le nostre liste a tutti quelli che vogliono dare un contributo alla coalizione progressista di cui siamo orgogliosi di fare parte».